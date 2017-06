De vineri, 9 iunie, pana duminica, 11 iunie, potentialii beneficiari ai programului Start-Up Nation pot face simulari pe aplicatia programului, exersand inscrierea planului de afaceri online, urmand link-ul: http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/link-testare-aplicatie-de-inscriere-start-up-nation-2017/, a transmis ministrul Mediului de Afaceri, potrivit News.ro.

Programul Start-Up Nation va deveni activ pe 15 iunie, la ora 10.00.

Programul Start-Up Nation este cel mai ambitios program de pana acum de sprijinire a initiativei antreprenoriale din Romania, care a generat un interes urias in randul celor care isi doresc sa deschida un business. Suntem in calendarul Programului de guvernare si am gandit arhitectura acestui program intr-un mod in care procesul de aplicare este simplu si transparent, astfel incat sa avem un numar cat mai mare de beneficiari

Ministrul Alexandru Petrescu