Tudor Maxim, un tanar antreprenor cu unitati de cazare in Bucuresti si pe litoral, a aflat zilele trecute ca hostelul sau Pura Vida din Vama Veche este distrus de un fost primar al localitatii intr-un mod abuziv, desi antreprenorul are contract de inchiriere valabil pana pe 31 decembrie 2019.

Tudor Maxim este cunoscut nu doar prin hostelurile sale, ci si prin faptul ca a oferit cazare gratuita, in unitatile din Bucuresti, oamenilor care au venit sa protesteze in Piata Victoriei. La scurt timp dupa acesta initiativa, antreprenorul a primit "rasplata" din partea unui fost primar PSD-ist al localitatii Limanu, de care apartine Vama Veche, actual proprietar al terenului pe care Tudor Maxim a construit hostelul Pura Vida, in Vama Veche.

"Ce aveam in spate, magazii, acoperisuri, au scos tot. Au furat, ca practic nu e alta actiune, o rulota pusa in poarta ca sa protejeze intrarea. Proprietarul a facut asta si a declarat la un ziar din Constanta da, eu am luat-o, am sechestrat, pentru o asa-zisa factura de apa de 600 lei neplatita, dar care este platita si care nu are legatura cu el", a declarat Tudor Maxim, pentru wall-street.ro.

In propriul nostru bar, constructia noastra, noii chiriasi au pus mana la gat colegei mele. Se cred interlopi locali.

Investitorul spune ca actualul proprietar (fost primar), Valentin Vladescu, nu a distrus unitatea de cazare pentru ca nici nu isi doreste acest lucru, ci vrea sa detina in mod abuziv o proprietate care nu ii apartine si in care Tudor Maxim a investit 4 ani de zile.

Wall-Street.ro: A gasit totusi o “portita” prin care sa distruga localul?

Tudor Maxim: Nu, nu exista nici daca as fi ocupat abuziv, fara niciun act. Chiar si in situatia in care as fi complet ilegal acolo, tot ar fi trebuit un ordin de evacuare sau un ordin judecatoresc, care vine cu Jandarmeria daca nu te conformezi in 10 zile, doua saptamani. Nu este cazul nici de una, nici de alta.

WS: Deci exista o vointa rea din partea proprietarului…



Tudor Maxim: Oh, categoric! Stiu de vreo trei cazuri similare, am primit si de la Expirat mesaje ca in 2002-2003 a patit aceeasi chestie. Stiu cazuri recente, din 2014, la un restaurant din Vama Veche, acelasi pe care l-am operat noi in 2015, unde au sechestrat bunuri de 20.000 euro abuziv pe firma care era acolo, cu o datorie fictiva la utilitati.

WS: Ai reusit sa ii opresti din demolat?

Tudor Maxim: Pe moment atunci, pentru ca a venit politia, au plecat muncitorii. Ei nu mai vor sa demoleze ceea ce am facut acolo pentru ca este un concept deosebit si ar atrage foarte multa clientela. Au vrut sa distruga magaziile, barul din interior, ca apoi sa poata sa reconfigureze ei sa faca cum vor ei pe constructia mea. Asta am aflat ca isi doresc.

Dureaza si este absolut clar ca acolo nu mai poti sa faci nimic. Daca am putea macar sa desfiintam noi conctructia facuta de noi, sa nu le ramana lor pentru a o folosi si a induce clientii in eroare. Avem brandul acolo, avem o clientela foarte buna.

WS: Ai vorbit cu primarul sau cu proprietarul sa iti dea un argument?

Tudor Maxim: Da, si avocatul a vorbit. Omul (n.r.: proprietarul terenului, Vladimir Vladescu) face mizerii, abuzuri din ‘97, a fost primar, a dat jumatate din terenurile primariei rudelor. Este un om fara scrupule. Am incercat sa discutam, sa gasim o varianta, dar nu exista niciun fel de flexibilitate, iar cu asa-zisii chiriasi noi am stat de vorba, le-am explicat implicatiile juridice, sa nu faca lucruri care ar putea atrage raspundere penala. Au zis “Da, da, da” si in timpul asta distrugeau magaziile din spate.

WS: Pana acum care sunt daunele financiare?

Tudor Maxim: In primul rand, o rulota de 2.000 de euro si magazii in care am investit niste mii de euro. Nu asta este problema principala, ci ca raman cu niste venituri nerealizate, tinand cont ca fiecare produs vandut de noi este fiscalizat. Am vanzari realizate de 60.000 de euro in fiecare sezon.

Foto: Tudor Maxim

Am facut plangere pentru furtul rulotei. Avocatul lucreaza la plangerile penale pentru celelalte infractiuni de distrugere, de deposesie, de vandalism, de violare de domiciliu si o actiune in instanta facuta in civil. In paralel, voi incerca in saptamanile viitoare sa imi recuperez bunurile de acolo. Tot ce este acolo este mobilat de noi, inclusiv parchetul.

Ar fi foarte greu, financiar si emotional, sa reconstruim ceva acolo.

WS: Crezi ca se poate rezolva macar pana cand va incepe sezonul, in iunie?

Tudor Maxim: De rezolvat.. in sensul de a putea sa ne recuperam lucrurile. Acesta este scenariul cel mai optimist. Pentru mine este realist. Cu noi acolo nu va mai functiona localul, iar singura mea teama este ca nu au nicio frica de lege. Oamenii acestia in continuare isi fac planul cum sa exploateze locul construit de mine si acesta este cel mai nasol scenariu.

WS: Ai putut macar sa intri, te-au lasat sa intri?

Tudor Maxim: Nu! In propriul nostru bar, constructia noastra, noii chiriasi au pus mana la gat colegei mele. Se cred interlopi locali sau poate chiar sunt si isi permit sa faca orice. Sansele sunt spre zero sa mai facem ceva acolo sezonul acesta.

Tudor Maxim spune ca a primit propuneri de a primi teren gratuit in Vama Veche pentru a putea continua acolo cu un nou bar si o noua unitate de cazare. Dar “ar fi foarte greu si financiar, si emotional sa reconstruim ceva acolo. O investitie sanatoasa nu o poti recupera mai repede de 3-5 ani. Nu inseamna numai bunuri construite, ci inseamna marketing, evenimente in care investesti”, spune el.

"La modul cel mai sincer, vreau doar sa imi recuperez bunurile si sa nu ma doara inima cand o sa vad conceptul nostru… Pe langa asta, vreau sa inspir oamenii sa se apere, sa isi ceara drepturile, sa caute rezolvarea in instanta. 9 din 10 oameni nu stiu ca au drepturi si chiar si oameni de business, care nu stiu ca au niste drepturi, mai ales in fata abuzurilor proprietarilor, pentru ca nu sunt nici primul, nici ultimul, mai ales de la mare si nu numai", conchide Tudor Maxim.

Sursa foto: Tudor Maxim