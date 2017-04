Prin urmare, in perioada analizata, numarul mediu de camere per unitate hoteliera a scazut de la 186 la 160 de paturi. In graficul de mai jos se observa, de asemenea, o scadere abrupta a numarului de paturi disponibile in 2013, cauzata de inchiderea mai multor hoteluri, arata Christie&Co.

In graficul de mai sus, CAGR reprezinta rata compusa de crestere anuala. Asa cum mentioneaza si autorii studiului, ritmul de crestere a unitatilor hoteliere a depasit ritmul de crestere a camerelor. Astfel, piata hoteliera din Bucuresti a inregistrat o crestere de 19% a numarului de unitati hoteliere si de 2% a numarului de paturi, in ultimii cinci ani.

Sursa foto: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock