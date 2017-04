Vola.ro lanseaza oficial Local Escapes , o platforma de rezervare de pachete turistice dedicata exclusiv vacantelor in Romania. Prin acest concept nou, Vola.ro ofera turistilor romani acces la pachete de vacanta in Romania incluzand cazare, mese, activitati exclusiviste si servicii.

“In cei 10 ani de Vola.ro am vandut milioane de bilete de avion si pachete de vacante. Toate in afara tarii, majoritatea in marile capitale europene. Ne-am dorit foarte mult sa putem oferi clientilor nostri si optiunea de a calatori in Romania, iar forma Local Escapes este cea mai aproape de viziunea noastra pe termen lung. Noutatea Local Escapes este ca, pentru fiecare hotel, conac sau pensiune partenera am gandit activitati speciale incluse in pretul cazarii. Avem zboruri cu balonul cu aer cald, cine romantice, pachete SPA, totul pentru a oferi o vacanta memorabila turistilor nostri”, a declarat Daniel Truica, managing partner Vola.ro

Pachetele incep de la 169 lei

Vacantele Local Escapes promit turistilor experiente de neuitat in cele mai frumoase zone din tara si la cele mai bune preturi. Pretul ofertelor Local Escapes incepe de la 169 lei / camera si poate depasi 630 lei / camera, in functie de tipul cazarii, de numarul de mese si de experientele incluse. In medie, o camera dubla rezervata costa in jur de 300 lei. Majoritatea pachetelor includ cel putin doua mese pe zi.

Alte facilitati sunt cursurile de echitatie, zboruri cu balonul, experiente 4x4, hiking, tururi private la atractiile turistice din zona respectiva, ateliere pentru copii si multe altele.

Previziuni Vola.ro pentru anul 2017

Platforma ruleaza in varianta beta de aproximativ 3 luni, astfel ca deja numara aproximativ 100 de proprietati in baza de date. Vola.ro isi propune ca pana la finalul anului 2017 sa depaseasca cifra de 350 proprietati partenere.

Pentru toate destinatiile turistice din Romania, Local Escapes promoveaza simultan, prin rotire, in jur de 40 de pachete turistice.

Din feedback-ul primit pana acum, cei care cumpara vacante in Romania sunt turistii intre 35 si 40 de ani care lucreaza in corporatii si familiile tinere.

Vola este una dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, alaturi de TUI TravelCenter/Eurolines, Perfect Tour, Christian Tour, Happy Tour. Pe piata online, principalii jucatori sunt Paravion, Tripsta si eSky.

Sursa foto: RossHelen/Shutterstock.com