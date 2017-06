Dobre a declarat, vineri, ca firma respectiva are o licenta de explorare pentru o parte din Lacul Techirghiol si poate solicita si licenta de exploatare, precizand ca va discuta cu Autoritatea Nationala a Resurselor Minerale sa vada exact ce se va intampla mai departe, informeaza News.ro.

“Am discutat si cu doamna manager de la Sanatoriul Balnear Techirghiol, am discutat si cu ministrul Sanatatii vizavi de acest subiect, o sa discut si cu cei de la Autoritatea Nationala a Resurselor Minerale sa vedem exact ce pas au facut. Stiu ca acea companie are o licenta de explorare in acest moment, mai mult ca sigur ca are si dreptul legal sa ceara aceasta licenta de exploatare, dar trebuie sa vedem ce inseamna si ce poate face prin aceasta licenta de exploatare. Aici chiar nu cunosc foarte bine subiectul si o sa ne interesam de acest lucru”, a declarat ministrul Turismului.

El considera ca exportarea namolului din Lacul Techirghiol este o tema falsa si nu doreste ca cineva sa foloseasca acest subiect pe chestiuni politice.

“Ideea este ca tot ce se foloseste ca namol trebuie intr-adevar intors in Lacul Techirghiol. Deci, nu vad cum se poate face asa-zisul export si cred ca este o tema falsa din punctul meu de vedere. In acelasi timp, nu as vrea sa se foloseasca cineva de acest sanatoriu sau de aceasta resursa minerala sau de Lacul Techirghiol, care mai este si in Patrimoniul UNESCO pentru chestiuni politice. Asta vreau, sa fie lasate la o parte de discutiile politice Am vazut ca vor sa se intreprinda niste actiuni care mie mi se par mai mult politice decat de a rezolva o situatie”, a afirmat Mircea Titus Dobre.

El a fost prezent, vineri, la prima conferinta internationala a evaluatorilor de servicii medicale din Romania, care se desfasoara intre 1 si 3 iunie la Neptun.

Primaria Techirghiol si comunitatea locala nu sunt de acord ca namolul din Lacul Techirghiol sa fie exportat de catre firma care a concesionat o parte din suprafata lacului si care ar urma sa inceapa exploatarea, intentionand chiar organizarea unui referendum local in caz ca s-ar intampla acest lucru. Reprezentatul societatii respective spune ca nu exista nicio reglementare legala care sa impuna conditii asupra comercializarii unei resurse. El a spus la jumatatea lunii mai, cu prilejul unei dezbateri publice, organizate la Techirghiol, ca nu poate spune 100 la suta ca namolul nu va fi exportat, precizand ca daca s-ar intampla acest lucru turismul nu va avea de suferit in zona.

SC Formin Techirghiol SRL, o firma din Caransebes, a finalizat cercetarea pe primul sector din Lacul Techirghiol obtinut prin concesiune si se afla in plin proces de obtinere a licentei de exploatare. De asemenea, societatea se afla in faza de avizare in vederea obtinerii licentei de explorare pentru un nou sector.

