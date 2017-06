Dispozitivul este un smartphone cu sistem de operare Android, denumit Handy si produs de doua companii - una din Hong Kong si una din Olanda in mod special pentru industria hoteliera.

Handy a aparut la nivel mondial in 2016 si a inceput sa ia amploare, fapt pentru care a ajuns si in Romania. Smartphone-ul poate fi folosit si in afara hotelului de catre clientii care ajung la The Mansion. Pe langa net si apeluri gratuite in tara si strainatate, turistii gasesc pe smartphone-ul Handy informatii despre destinatia in care se afla si ce pot face in Bucuresti, de exemplu, si inclusiv pot comunica cu reprezentantii hotelului.

Hotelul The Mansion are 19 telefoane Handy, cate unul pe camera, si vor fi oferite din 15 iunie, de cand practic este scos Roamingul la nivelul Europei.

The Mansion este un hotel boutique de 4 stele aflat in Centrul Vechi din Capitala, deschis in august 2016 de doi antreprenori romani. Unitatea de cazare are 19 camere fiecare cu cate un design diferit, inspirat din diverse tari, o sala de conferinta si un restaurant. O noapte de cazare porneste de la 100 euro si ajunge la 140 euro/camera.