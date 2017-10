Cele doua curse sunt operate zilnic din 29 octombrie, cu preturi de la 58 euro/segment, pret care include un bagaj de mana si gustare la bord sau de la 149 euro/segment, pret care include si un bagaj de cala, potrivit unei simulari pe site-ul companiei aeriene.

Interesul companiei Lufthansa pentru Romania vine in conditiile in care romanii calatoresc tot mai mult, inclusiv catre destinatii pe alte continente, dar si pentru ca tara noastra are o economie in crestere, sustine Antonio Tassone, director general al Lufthansa Group Romania.

De altfel, Lufthansa a inregistrat o crestere de 8% a numarului de pasageri transportati din si spre Romania, pana la un milion de calatori, in primele 7 luni ale acestui an.

Totodata, Lufthansa aniverseaza 50 de ani de cand a lansat primul zbor din Romania. In prezent, compania opereaza pana la 149 de zboruri saptamanale din Romania catre hub-urile grupului Lufthansa.

Grupul Lufthansa, din care fac parte companiile Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss si Eurowings, a inregistrat, in primele 9 luni ale anului, venituri totale de aproape 27 miliarde euro, in crestere cu 12,1% si un profit net de 1,85 miliarde euro. Gurpul are o flota de 650 de aeronave si 130.000 de angajati la nivel international.

