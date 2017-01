2Performant.com a generat peste 780.000 de vanzari in 2016 pentru cele peste 500 de magazine online din retea, in valoare de 39,4 milioane de euro (inclusiv TVA). Numarul total de conversii generate (vanzari si leaduri) a depasit 840.000, in crestere cu peste 50% fata de 2015.

2Performant Network SA – compania care opereaza reteaua regionala 2Performant.com si agentia de performance marketing Edge - a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 40%, pana la 10,9 milioane de lei in 2016.

2Performant activeaza la intersectia dintre performance marketing si ecommerce, 2 piete aflate in crestere sustinuta atat in Europa cat si pe pietele globale.

“Cresterea se datoreaza investitiilor de peste 300.000 de euro pe care le-am facut in ultimii 2 ani atat in dezvoltarea tehnologiei proprii cat si in serviciile oferite clientilor. Acestea ne-au ajutat sa profitam de cresterea generala a pietei si au dus la imbunatatirea calitatii portofoliului de clienti si afiliati. Ma bucur ca efortul depus in ultimii ani de echipa noastra se vede in cresterea rezultatelor obtinute de partenerii 2Performant si ne asteptam ca aceasta tendinta sa continue in urmatorii ani.” a declarat Dorin Boerescu – CEO-ul companiei.

1 leu investit in performance marketing in 2016 a adus advertiserilor vanzari intre 13 si 19 lei, conform indexului Edge publicat lunar pe blogul companiei.

Un alt indicator care a crescut semnificativ in 2016 a fost rata de conversie la nivel de retea. Daca la inceputul anului acesta era de 1,1%, spre sfarsitul anului a depasit 1,5%, cu varfuri punctuale de 2% in perioadele de reduceri.

Tendinta se pastreaza si la inceputul acestui an, in primele 2 saptamani din 2017 rata de conversie 2Performant fiind de peste 1,6%.

“Unul dintre cele mai importante proiecte implementate in 2016 a fost migrarea intregului portofoliu 2Parale pe platforma 2Performant. Posibilitatea de a lucra pe mai multe piete, in mai multe monede, modelul prepay, plata cu cardul, facturarea automata au ajutat dezvoltarea ecosistemului: mai multe vanzari pentru magazinele online si o viteza mai mare de incasare si plata a comisioanelor catre afiliati.

Marketingul colaborativ este inca un domeniu nou, dar care se dezvolta rapid cu un impact din ce in ce mai mare atat in business-ul companiilor dar si in randul specialistilor independenti de marketing cu care colaboreaza acestea, pe un model Cost per Rezultat (vanzari sau lead-uri). Astfel, doar in ultimul an, afiliatii nostri au inregistrat comisioane in valoare de peste 1,7 milioane de euro, o crestere mai mare de 50% fata de 2015.” a declarat Bogdan Aron – Chief Product Officer 2Performant.

2Performant Network S.A. este o companie de performance marketing din Romania, care include 2Performant.com, platforma de afiliere disponibila in Europa Centrala si de Est si Edge by 2Performant, agentie full-service de performance marketing.

Printre cei peste 500 de clienti 2Performant si Edge se numara lideri locali cum ar fi Elefant, Vola, evoMAG, Noriel, Miniprix, Libris, Carturesti sau dEpurtat dar si jucatori regionali sau globali precum Orange, Avon, Provident, Zoot, Answear, Vodafone si Telekom.

Concurentul principal al 2Performant este Profitshare.