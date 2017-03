A saptea editie a ecomTEAM a fost una istorica: pentru prima oara eBay a fost prezent in Romania si a vorbit despre cum pot jucatorii locali sa exporte folosind celebra platforma. Mai mult, speakeri importanti din industrie au trasat impreuna principalele directii pe care cei care vor sa intre in „Nirvana e-commerce-ului” trebuie sa le urmeze.

Fashion-ul este cea mai mare categorie in comertul romanesc pe eBay - 27% din produse. Parti si piese auto reprezinta 22%, iar electronicele reprezinta 17% din ceea ce vanzatorii romani vand. 61% din vanzatorii romani de pe eBay vand in Europa, iar 30% in Statele Unite, a spus Ilya Kretov, general manager pentru Rusia si tarile emergente la eBay, in deschiderea conferintei.

eBay pune la dispozitia vanzatorilor diferite tool-uri pentru export. De exemplu, ebaymag.com este o unealta care permite listarea produselor pe diferite site-uri locale din toata lumea, unde vrei sa faci livrare. ebaymag.com suporta opt tari importante pentru export, cum ar fi Statele Unite, Franta sau Germania. De asemenea, eBay ofera suport in limba romana pentru comerciantii din Romania. Ca sa te inscrii foloseste ebaymag.com/start.

„Piata totala din 2017 va fi de 2,3 trilioane de dolari (2.300 de miliarde de dolari) numai din e-commerce, cu o crestere de 6,3%. Piata locala e de 1,8 miliarde de dolari in 2016, iar 7% din IMM-uri vand online, in timp ce doar 2% din IMM-uri vand peste granite. Cat insemnam la nivel global? 0,1% din piata totala. In Europa, 16% din IMM-uri vand pe internet, in timp ce 8% din companiile mici si mijlocii vand peste hotare”, a precizat Ilya Kretov.

Potrivit lui Florinel Chis, director executiv al Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), in Romania exista in prezent circa 5.000 de magazine online „decente”, respectiv cu mai multe comenzi pe zi.

La randul sau, George Iordache, team leader Soft Lines eMag Marketplace, spune ca magazinele „decente”, despre care vorbea Florinel Chis anterior, au realizat un lucru important, care face diferenta, si anume au la dispozitie mai multe canale de vanzare, pe langa cel propriu.

Prima piesa din puzzle: increderea in relatia comerciant-client. Exista?

Marius Costin, CEO PayU, spune ca increderea este extrem de importanta in relatia comerciant – client si ca doar construind acest element magazinele online pot creste in mod constant.

Acesta a dat ca exemplu serviciile de taximetrie sau restaurantele, unde plata se face la final, in primul rand datorita increderii.

“7-8.000 de magazine online au servicii de plati online integrate. Avem comercianti unde penetrarea platilor online este sub un digit si altii unde ajunge la 30%. Este tot o chestiune de incredere si este foarte important pentru fiecare sa evalueze exact nivelul de incredere”, a spus Costin.

Pentru anul 2017, CEO-ul PayU estimeaza piata de e-commerce la 2,5 miliarde euro.

In schimb, Ionut Grossu, director general Service Return, sustine ca lipsa de incredere este „cultivata” inca din copilarie.

„Suntem educati de mici sa nu avem incredere. Plecam la drum cu lipsa asta de incredere pe care incepem sa o schimbam pe masura ce crestem. O resimtim si in business”, afirma Grossu.

Pe de alta parte, Victor Avram, country manager Gemius Romania si Moldova, spune ca relatia dintre comerciantul online si client nu se va schimba niciodata.

„Oamenii nu vor sa plateasca cu cardul pentru ca prefera ca magazinul sa planga dupa bani, decat sa planga ei dupa produs. Gradul de incredere intre magazine si clienti nu se va schimba niciodata”, spune Avram.

Acesta a mai subliniat importanta unei „mase critice de date”. „Fiecare are date despre propriul lui utilizator pe care le foloseste pentru conversie. Nimeni nu se gandeste sa puna datele impreuna, ca sa faci o masa critica de date, ca sa-ti aduni clientii mai inteligent. Exact pe acele date poti sa-ti iei si bani", a punctat Victor Avram.

A doua piesa din puzzle: experienta cumparaturilor

Gabor Szorad, vicepresedinte senior foodpanda Europa Centrala si de Est, crede ca cea mai ieftina forma de marketing este experienta pe care o are clientul in timpul cumparaturilor.

„La finalul zilei vorbim de experienta. Experienta cumparaturilor trebuie sa fie perfecta, este cea mai ieftina forma de marketing. Daca ai 30% din referinte bune, inseamna ca faci lucrurile bine. Conteaza reclama pe care ti-o fac cumparatorii, vorbind intre ei. Multi cred ca nu progresati aici in Romania, insa eu nu cred asta. Pot fi schimbate lucruri, insa in general vedem progres in Romania. E nevoie de timp ca lucrurile sa se aranjeze. Ne plangem prea mult, mai ales in regiune, lucru valabil si in Ungaria”, sustine Szorad.

A treia piesa din puzzle: mobilul. Nu trebuie sa lipseasca din strategie

O piesa importanta in aceasta ecuatie de captare si mentinere a atentiei consumatorilor este mobilul, care iti permite o vizibilitate mai buna ca si magazin online, crede Fernando Munoz, consultant si auditor Senor Munoz SEO.

„Toata lumea are un mobil. Trebuie sa te asiguri de o buna vizibilitate. Treceti cat mai repede de la desktop la mobil. In Spania exista o crestere fulminanta a mobilului. Asigurati-va ca aveti un site bun pe mobil. (…) Trebuie sa mai lucrati la modul si durata de livrare a produselor. In Spania, Amazon livreaza in 2 ore. Daca produsul vostru ajunge intr-o saptamana, o sa fiti sufocati de gigantii mondiali, care sigur sunt sau vor intra in Romania”, a punctat Munoz.

Pe de alta parte, Cosmin Nastasa, managing director Edge 2Performant, spune ca nu va incerca niciodata sa educe un client sa cumpere de pe varianta desktop a unui magazin online.

„Nu as merge pe filosofia de educare a clientului. Daca fac ceva bine, clientul se va invata singur cu binele. Daca fac ceva rau, pot sa invat sa repar, mai degraba, nu sa il conving pe el sa faca ceva ce nu isi doreste. Un exemplu poate fi legat de discutia despre consumul din ce in ce mai mare pe mobil, de acele micro-moments cand ia decizia de cumparare. Nu voi incerca sa educ acel client sa cumpere de pe varianta desktop a unui magazin online”, crede Nastasa.

A patra piesa din puzzle: curierul. Cat de repede ajunge produsul, un element vital

Curierii lupta mereu pentru a castiga timp, spune Adrian Mihai, unul dintre fondatorii FAN Courier, companie care a investit cateva milioane de euro in sisteme de optimizare a operatiunilor si care a castigat in schimb „cateva minute”.

„Vrem sa automatizam descarcarea in primele 20 de orase. Am investit 1 milion de euro in benzi de descarcare. Am calculat ca, daca aceste benzi le vom instala, vom castiga 45 de minute. Am facut investitii de cateva milioane de euro si am castigat cateva minute. Acele investitii s-au dus pe apa sambetei din cauza traficului. Ne dorim sa loializam clientii si prin experienta pe care o au cu curierul. Training-ul este cel mai important, primul lucru pe care vrem sa ii invatam pe angajati este sa puna clientul pe primul plan. Noi nu mutam curierii dintr-o zona in alta, lucrul acesta ajuta la loializarea clientiilor”, afirma Mihai.

FAN Courier are in plan introducerea in luna aprilie a platii cu cardul la livrare, respectiv infiintarea a cateva mii de puncte de livrare la nivel national pana la finalul anului.

„Avem 160 de puncte de livrare in Bucuresti si vrem sa avem cateva mii in toata tara. Aici poti sa platesti coletul. Clientii care doresc sa plateasca cu cardul o vor putea face direct la curier. Serviciul va fi facut impreuna cu PayPoint”, a explicat Adrian Mihai.

Piesa 5 in puzzle: un model strategic de crestere a business-ului tau

„Toti cautam pestisorul de aur. Primele intrebari pe care trebuie sa ni le punem daca vrem sa intram <<in Nirvana e-commerce-ului>> ar fi ce e un magazin online, ce nevoi acopar, daca poti livra peste asteptari, daca ai cele mai atractive produse, cu cel mai bun pret, daca ii convingi sa revina si daca poti spune despre magazinul tau altor prieteni”, afirma Valentin Radu, CEO si fondator Omniconvert.

Acesta pune accent pe existenta unui model strategic de crestere a business-ului. „Trebuie sa stii care sunt indicatorii de performanta, sa ai intiative strategice, sa prioretizezi si sa executi si repeti”, adauga Valentin Radu.

Ce alte sfaturi au speakerii ecomTEAM pentru cei care vor sa reziste in hora Internetului:

Ana Sipciu, Google Romania: Mi se pare important ca produsele de advertising pe care le folosim sa fie aiba tehnologiile cele mai avansate. Pe mine ma doare sufletul stiind ca cineva arunca banii pe AdWords, inseamna ca undeva nu a masurat bine sau nu a avut asteptari realiste. Cand vine vorba despre publicitatea de pe Youtube, nu e realist sa investim asteptandu-ne sa genereze vanzari directe, ci cresterea brandului.

Andrei Radu, GPec: In momentul de fata consumatorul cauta livrare gratuita. Acesta poate fi un element de succes pentru business-ul dvs. Al doilea lucru: vor retur gratuit. Legea nu te obliga sa o faci, insa cine face asta are tractiune la client. eMAG o face. Conteaza sa iti tii clientul captiv langa tine.

Maarten Deboo, Baldwin: Cand ai un magazin online, factorul uman nu este la fel de crucial ca in cazul unui magazin fizic. In mediul online trebuie sa accepti ca vor exista reclamatii, trebuie sa raspunzi politicos si sa treci peste. In momentul in care vrei sa deschizi un magazin online trebuie sa te uiti la asteptarile tale, cat poti investi si cat de automatizat vrei sa fie business-ul tau.

Doina Vilceanu, ContentSpeed: O parte din clienti fac research, cu toate studiile de marketing facute. Proportia este foarte mica. Daca consumatorul final nu gaseste pe site ce se asteapta achizitia nu se va produce. (…)Portofoliul este sfant. Daca ai facut site-uri de prezentare nu inseamna ca ai facut e-commerce.

Mihai Vinatoru, DWF (foto): Transparenta fata de clienti iti aduce cel mai mare castig pe termen lung. Conteaza cum faci lucrurile pe care le faci, In legatura cu extinderea la nivel international, este dificil sa te conectezi la fiecare piata in parte. Sunt diferente culturale si de context in fiecare loc. Am fost in Polonia si in Slovacia si am vazut ca oamenii se asteapta la altceva.

Silvia Ionescu, Banca Transilvania: E bine sa iei un credit cand vrei sa te dezvolti, cand ai nevoie de o plasa de siguranta, dar nu recomand sa iei un credit daca nu ai o analiza de business in spate sau daca cumva rezultatele pozitive tin de factori externi pe care nu ii poti controla. (…) Conteaza in fidelizarea clientilor si experienta pe care o au la check-out. Foarte multe magazine au un check-out aglomerat si rata de conversie este foarte mica.

Raluca Radu, Answear.ro: M-ar interesa cine sunt clientii mei principali, m-as gandi pe ce canal de marketing ii gasesc si cum ii fac sa revina la mine.

Daniel Nicolescu, Symphopay: Un specialist in constructia unei experiente este o meserie care nu va muri niciodata. Trebuie sa te duci cu o anumita experienta pentru a fi relevant. Acel om care iti spune exact cum trebuie sa arate acea experienta este esential in succesul unei afaceri in online.

Romeo Man, MAN.digital: Integrati modulele de payment pentru a putea face plati direct pe messenger. Sa putem sa ne luam un bilet de autobuz direct de acolo. In cateva orase din Europa se intampla deja acest lucru.

Editia din acest an a ecomTEAM a fost organizata cu in parteneriat cu FAN Courier, PayU, Banca Transilvania, DWF, ContentSpeed, CustomSoft, Alpha Bank, Balkan eCommerce, dealavo.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu