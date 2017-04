3 speakeri internationali urca pe scena GPeC SUMMIT

Rob Siefker, directorul departamentului de Customer Loyalty al gigantului Zappos, va sustine keynote-ul “Creating Customer Experiences and Satisfaction that will ensure Word of Mouth Marketing” pe data de 16 Mai, in cadrul Conferintei GPeC.

Zappos este unul dintre cei mai mari retaileri online de fashion la nivel international, compania fiind achizitionata in 2009 de Amazon.com pentru suma de 1,2 miliarde de dolari. Modul in care Zappos face marketing si isi trateaza clientii este un adevarat etalon in e-commerce, principalul crez al companiei fiind “Delivering Happiness” - best seller-ul semnat de Tony Hsieh, CEO-ul companiei.

Tomi Ahonen este considerat de Forbes drept „Expertul numarul 1 in mobile la nivel mondial”, avand o experienta de peste 15 ani in domeniu si fiind autorul a nu mai putin de 12 carti de specialitate. Tomi va vorbi pentru prima data in Romania la GPeC SUMMIT, pe 16 Mai, despre ultimele tendinte in Mobile Commerce si despre Augumented Reality, AR-ul fiind considerat de Tomi drept urmatoarea mass-media.

Karl Gilis se afla pe locul al 3-lea in lume in clasamentul PPC Hero al celor mai buni experti in Optimizarea Conversiilor. La cererea audientei, Karl revine in Romania la GPeC SUMMIT pe data de 16 Mai cu un keynote de 45 de minute in cadrul Conferintei intitulat „How to seduce your visitors to buy (more)?” in care se va axa pe sfaturi practice despre cum sa scrii continut persuasiv, despre psihologia preturilor, despre scarcity si de ce este important asa numitul “social proof” pentru transformarea vizitatorilor in clienti.

Karl va sustine si un workshop de Conversion Optimization pe data de 17 Mai , plin de exemple concrete pentru magazinele online in scopul cresterii ratei de conversie.

GPeC SUMMIT se adreseaza magazinelor online si tuturor companiilor care activeaza in e-commerce si isi doresc sa afle concret ce pot face pentru a-si dezvolta afacerile. Subiectele dezbatute in cadrul conferintei si al celor 12 workshop-uri aplicate sunt de maxim interes pentru orice business online: Cifre si statistici de piata, Customer Satisfaction, Optimizarea Conversiilor, Mobile, Usability, Web Analytics, Split Testing, Marketing Online, SEO, PPC, Social Media, E-Mail Marketing, Logistica si Curierat, Content Marketing.

12 Workshop-uri x 90 minute fiecare = 18 ore de continut e-commerce si marketing online

In zilele de 17 si 18 Mai se vor desfasura Workshop-urile GPeC sustinute de unii dintre cei mai buni specialisti in e-commerce si marketing online si axate pe elemente care contribuie la succesul unui magazin online:

- Karl Gilis (Co-Founder AG Consult): Conversion Optimization

- Valentin Radu (Founder Omniconvert): Strategii de retentie a clientilor

- Matei Psatta (Head of Marketing Vola.ro): Content Marketing

- Sorin Sfetcu (Deputy Managing Director iProspect): Google AdWords

- Dan Virtopeanu (Founder Breeze Mobile): Mobile

- Raluca Radu (Country Manager Answear.ro): Marketing Online

- Liviu Taloi (Co-Founder Ecompedia.ro): Google Analytics

- Horia Neagu (Digital Marketing Consultant): SEO

- Andrei Radu (CEO & Founder GPeC): Usability

- Andrei Georgescu (Co-Founder & Managing Director White Image): E-Mail Marketing

- Bogdan Manolea (Co-Founder Trusted.ro) & George Hari Popescu (Communication Specialist Trusted.ro): Diferentiere in E-Commerce

- TBA: Social Media