George Pogorelschi, ex Noriel, a fost numit in martie noul eCommerce manager al retailerului Flanco , inlocuind-o pe Cristina Martinas, cea care a pus bazele magazinului online actual al jucatorului electroIT.

George Pogorelschi a plecat de pe o pozitie similara la Noriel, declarand, intr-un interviu amplu pentru wall-street.ro, ca decizia a fost luata nu fara greutate, insa, pragmatic vorbind, “am luat decizia de a intra intr-o echipa mai mare, cu responsabilitati si provocari mai mari”, spune el.

Cristina Martinas a fost numita eCommerce manager la Noriel, facand practic “schimb” cu George. “Nu a fost o decizie deliberata, pur si simplu asa s-a intamplat”, spune George Pogorelschi.

Citeste in interviul exclusiv din Wall-Street PRO ce modificari va aduce George in strategia online a Flanco, ce perspective are asupra mediul eCommerce din Romania si care ii sunt asteptarile pentru urmatorii 2-3 ani.