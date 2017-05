Compania Rock Star Construct, sub care opereaza de 10 ani brandul Piatraonline , anunta planurile de extindere prin achizitionarea unui spatiu de 2600 mp care va creste capacitatea de stocare cu pana la 60%, in valoare de peste 500.000 euro, teren situat in Sectorul 1, Bucuresti.

„Prin intermediul acestei achizitii se doreste extinderea spatiului de logistica si imbunatatirea timpului de incarcare/descarcare si livrare. Am decis sa ne extindem spatiul de depozitare urmand ca in vara acestui an sa construim un showroom exterior de aproape 1000 mp, dar si sa cream un departament operational prin marirea echipei,” mentioneaza Mariana Bradescu-Constantinescu, managing partner al companiei.

Mai mult decat atat, acest lucru va duce la indeplinierea obiectivului setat la inceputul anului, acela de a mari si echipa Piatraonline. Astfel, se va include in organigrama companiei un departament operational care va avea rolul de a gestiona intreaga activitate de pe noul spatiu logistic. Cu ajutorul acestei echipe se va imbunatatii timpul de livrare catre clienti, indiferent ca sunt din Romania sau din orice colt al Europei, acolo unde compania are deja nenumarati clienti inca din 2014, in peste 15 tari.

Investitia de peste jumatate de milion de euro are in vedere cresterea spatiului de stocare cu pana la 60% ceea ce va duce la marirea gamelor de produse in special pe zona de exterior, aspect ce va conduce la lansarea unui showroom exterior de aproape 1000 mp in vara acestui an.