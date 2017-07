Romanii sustin ca pretul si promotiile au cea mai mare pondere in decizia de cumparare atunci cand fac shopping online, conform unui studiu realizat online de CEL.ro . Astfel, cei mai multi, aproximativ 40%, sunt influentati intr-o mare masura de campaniile de lichidari de stoc sau cele care se incadreaza in umbrela campaniilor de tip „Black Friday”.

30% dintre persoanele chestionate isi indreapta atentia catre acest tip de campanie doar daca produsele pe care intentioneaza sa le cumpere au o reducere mai mare de 35%, in timp ce restul persoanelor participante la studiu nu sunt influentate de acest tip de oferte.

Chiar si datele cu privire la metoda de promovare a unor produse s-au schimbat. 36% dintre respondentii afla despre campaniile de reduceri sau diferite promotii de pe site, iar 31% de pe Facebook. 21% dintre respondenti afla de reduceri din newsletterul pe care il primesc pe mail. Reclamele la TV nu mai sunt atat de relevante atunci cand vine vorba de campaniile de discounturi, doar 4% dintre cumparatori tinand cont de ele.

Clientii isi doresc sa afle cat mai multe lucruri despre produsele pe care doresc sa le cumpere nemaifiind suficient doar sa vada produsul. Acest lucru este compensat de comentariile sau tutorialele pe care cumparatorii le gasesc pe site si in descrierea produselor. In cercetarea propusa de CEL.ro aproximativ 50% dintre persoanele chestionate citesc comentarii sau pareri inainte de a achizitiona ceva, in timp ce 40% se uita la un review sau la un unboxing.

CEL.ro preconizeaza ca in 2017 continutul video va fi preferat de utilizatori, avand cresteri considerabile de la zi la zi. Fiind una dintre cele mai rapide si mai solicitatea forme de promovare, continutul video iese in evidenta si este una dintre tacticile pe care retailerul isi bazeaza strategia de marketing. In plus, din studiu reiese faptul ca persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 30 de ani petrec jumatate din timpul de vizionare pe ecrane mobile sau portabile, in timp ce persoanele trecute de 35 de ani se orienteaza catre ecranul televizorului.

Restul de 10% aleg alte metode prin care pot sa vada functionalitatea unui produs, cum ar fi ridicarea din showroom.

In ceea ce priveste categoriile de produse pe care romanii le cumpara cel mai des online se mentin in top electronicele, adica laptopuri, telefoane, televizoare sau electrocasnice. Un procent de aproximativ 45% intentioneaza sa isi achizitioneze electronice. Parfumurile si produsele de ingrijire personala se afla pe locul 2 in preferintele cumparatorilor, cu o pondere de 30%. Categoria de produse pentru copii si jucarii a crescut considerabil in ultima perioada, 25% dintre persoanele care au participat la studiu planuind sa le cumpere in viitor.