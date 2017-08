Retailerul online evoMAG a inceput, marti, campania "Back to School”, prin care va opera reduceri de pana la 50% la peste 3.500 de produse scolare. Compania estimeaza ca inceperea noului an scolar va aduce un plus de 20% al vanzarilor.

"Ne asteptam la o crestere de aproximativ 20% a vanzarilor in perioada urmatoare, pe fondul cumparaturilor generate de inceperea noului an scolar”, a declarat Mihai Patrascu, directorul general al evoMAG.

Clientii care opteaza pentru achizitia produselor in rate, pot alege sa plateasca in cel mult 24 de rate fara dobanda prin Garanti Bank. In plus, cei interesati pot accesa un credit online de la Credius, care nu necesita adeverinta de venit si care aduce o reducere suplimentara de 10% la produsele achizitionate, la orice comanda mai mare de 600 lei.

evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comert electronic din Romania si a realizat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro.