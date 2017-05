Acesta influenteaza preturile valutelor, deoarece ofera indicii cu privire la:

1. Sanatatea economiei suport: Aceasta inseamna o crestere a cererii pentru moneda corespunzatoare economiei respective din exporturi si investitii straine in active locale grele, cum ar fi intreprinderile si bunurile imobile.

2. Directia ratelor dobanzilor si politica bancii centrale: Asa cum s-a mentionat si aici, o crestere mai rapida face ca inflatia sa fie mai probabila si, prin urmare, cresterea ratei dobanzii are sanse foarte mari sa se produca intrucat bancile centrale recurg la aceasta pentru a reduce riscul de inflatie. Bancile centrale majoreaza ratele in perioade de crestere economica pentru a avea de unde sa le reduca atunci cand economiile lor scad.

Din pacate pentru RON, exact opusul s-a intamplat, in special in raport cu economia americana si Dolarul, dupa cum arata graficul UsdRon de mai jos.

Sursa: Admiral Markets WebTrader

Ce date fundamentale sunt cele mai importante? Iata cateva sfaturi:

1. Cu cat mai direct afecteaza asteptarile cu privire la rata dobanzii, cu atat factorul respectiv este mai influent: deoarece conditiile economice se schimba, unii indicatori devin importanti pentru politica monetara a bancii centrale.

2. Ceea ce afecteaza cel mai mult asteptarile cu privire la rata dobanzii variaza in functie de timp si loc: In timpul recesiunilor, cand inflatia este mai putin ingrijoratoare, datele importante legate de crestere, cum ar fi PIB-ul, piata fortei de munca, cheltuielile de consum etc., devin cele mai importante. In perioadele de boom, cand inflatia este mult mai ingrijoratoare, datele inflatiei precum Indicele Preturilor de Consum devin tot mai importante.

3. Daca banca centrala a unei economii mari indica ce date macroeconomice sunt cele mai importante in ghidarea politicii monetare, aceste date devin atent monitorizate de catre traderi si investitori: Daca BNR declara ca datele privind piata fortei de munca si cheltuielile reprezinta principalele sale repere in momentul in care ar putea incepe sa creasca dobanzile, aceste rapoarte dobandesc o importanta deosebita. Daca principala preocupare este cresterea rapida a economiei, atunci datele cu privire la inflatie devin mai speciale pentru Banca Nationala.

4. Cu cat economia este mai mare, cu atat datele sunt mai importante: Datele fundamentale majore de la cele mai mari economii precum Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeana, China si Japonia sunt mult mai influente asupra sanatatii economice globale si a pietelor valutare decat datele din economiile mai mici, cum ar fi Elvetia, Noua Zeelanda sau Canada (dincolo de efectele lor asupra perechilor forex aferente).

5. Influenta variaza in functie de tipul de economie: Pentru economiile bazate pe export, cum ar fi Japonia si Brazilia, Rusia, India si China (tarile BRIC), datele privind exporturile si productia industriala sunt mai importante decat pentru tarile in care PIB-ul se bazeaza mai mult pe cheltuielile de consum si pe produsele financiare precum Statele Unite si Marea Britanie.

Mai degraba decat sa ne concentram pe fiecare dintre aceste aspecte-cheie, vom oferi o scurta lista a indicatorilor si datelor macroeconomice care trebuie sa fie urmarite si analizate, in functie de nevoi. Detaliile acestora pot varia de la o tara la alta. Veti gasi resurse gratuite abundente in mediul online. Nu este nevoie sa le memorati. Este mult mai simplu sa verificati orice calendar economic online de calitate, cum ar fi cel pe care il ofera Admiral Markets.

Indicatori macroeconomici si date pe care trebuie sa le urmariti:

1. Produsul Intern Brut trimestrial (PIB): In mod tipic, exista o publicare avansata sau preliminara cu patru saptamani inainte ca trimestrul sa se incheie si una finala la aproximativ trei luni dupa incheierea trimestrului. Publicarea preliminara este cea care are cea mai mare influenta, intrucat cea finala rareori deviaza de la aceasta.

2. Rapoartele lunare privind piata fortei de munca (NFP): Din nou, cu cat economia este mai importanta, cu atat mai important este raportul. Locurile de munca au o semnificatie si mai mare in economia americana sau britanica, unde cheltuielile de consum reprezinta o componenta mai importanta a PIB decat productia sau exportul.

3. Vanzarile lunare cu amanuntul: La fel ca mai sus.

4. Datele cu privire la inflatie: In general, CPI (indicele preturilor de consum) si PPI (indicele preturilor de producator) lunar.

5. Purchasing Manager’s Index (PMI) atat pentru sectorul de productie, cat si pentru servicii: Punctul cheie este ca la un nivel de peste 50 sugereaza extinderea, iar sub 50 sugereaza o contractie. Cu ajutorul acestui indicator poate fi masurata sanatatea sectoarelor de productie si, respectiv, de servicii.

6. Date cu privire la sectorul imobiliar: Acestea includ o serie de rapoarte lunare, cum ar fi inceperea constructiei de locuinte, vanzarile de locuinte noi, vanzarile de locuinte vechi, autorizatiile de constructie etc.

Aveti posibilitatea de a urmari mai multi indicatori si rapoarte, insa acestea sunt suficiente pentru inceput. Pe masura ce va dezvoltati stilul de tranzactionare si stabiliti care sunt sursele de stiri si analize preferate, va veti dezvolta propria lista.

In lectia urmatoare vom analiza fluxurile de capital si comerciale.

Acest articol face parte dintr-o campanie editoriala de informare referitoare la cei 7 factori de influenta ai cursului de schimb valutar, sustinuta de Admiral Markets.

In articolul urmator vom aborda factori de influenta ai cursului valutar mult mai specifici si mai usor de cuantificat: ratele dobanzilor.