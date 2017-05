Cora van Nieuwenhuiez, deputat olandez in cadrul Parlamentului European, a lansat pe 17.05 o initiativa menita sa grabeasca reglementarile cu privire la accesul Fintech-urilor in sistemele financiare din statele membre. Proiectul ce are ca puncte prioritare securitatea datelor, un mediu concurential echitabil pentru toti jucatorii si experimentarea si educarea in ceea ce priveste noile tehnologii a trecut cu succes de votul membrilor din Parlamentul European.

Textul expus la vot de catre deputata olandeza a fost adoptat cu 544 de voturi pentru, 107 voturi impotriva si 14 abtineri. Aceasta a argumentat importanta initiativei lansate si a atras atentia cu privire la riscul la care se expune Uniunea Europeana daca procesul de reglementare este ingreunat.

"Este timpul ca Europa sa imbratiseze si sa se adapteze noilor tehnologii, acestea au potentialul de a transforma lumea finantelor. Reglementarile suplimentare in acest stadiu pot limita inovarea si pot duce la plecare societatilor finTech din UE catre SUA sau Singapore. Acest lucru trebuie evitat" a declarat Nieuwenhuiez.

Aceasta este de parere ca dezvoltarea noilor servicii financiare si digitalizarea celor existente vor dinamiza sectorul financiar, iar autoritatile europene de reglementare trebuie sa ia atitudine si sa ofere siguranta.

Prioritatile cheie supuse la votul in cadrul proiectului lansat au fost securitatea cibernetica si protectia datelor, prevenirea reglementarilor care ar putea limita accesul fintech-urilor pe pietele tarilor membre si cresterea educatiei financiare si a cunostiintelor de IT in randul populatiei. Reprezentantii Parlamentului European militeaza pentru o cooperare cat mai benefica intre jucatorii traditionali si fintechuri prin crearea unui ecosistem bazat pe conditii concurentiale echitabile.

O directiva menita sa dinamizeze sistemul financiar urmeaza sa intre in vigoare la nivelul Uniunii Europene in ianurie 2018. Jucatorii din sistemul nostru financiar sunt constienti de efectele pe care ar urma sa le aiba si, pe baza informatiilor primite de la Parlamentul European, lucreaza la crearea unui ecosistem care sa permita aplicabilitatea cat mai clara a directivei. Rodica Tuchila, director, coordonator al grupului de lucru pe digitalizare, ARB, a vorbit in cadrul conferintei Future Banking, organizata de wall-street.ro, despre eforturile facute de catre banci.

"Am facut demersuri catre autoritatile implicate in transpunerea directivei pentru a ne oferi sprijinul. Pe langa demersuri, fiecare banca are propria strategie privind implementarea PSD 2. Se constituie bugete pentru implementare, se aloca resurse, la nivelul comunitatii bancare avem mai multe grupuri de lucru si se lucreaza la un model de interfata standardizat, o interfata comuna. Aceasta interfata intentionam sa o discutam si cu celelalte parti implicate, furnizorii din afara sistemului bancar, sa o agreem si sa o publicam ca un standard la nivelul comunitatii bancare din Romania", a precizat Rodica Tuchila.

Despre necesitatea unui ecosistem cat mai bine definit si despre importanta acestuia in ceea ce priveste experienta consumatorului a vorbit si George Anghel, reprezentant APERO.

"La nivelul industriei este nevoie de o interfata standardizata, mai putin conteaza cine o face, toti care suntem in acest ecosistem vom avea o contributie, astfel incat experienta platitorului sa nu aiba de suferit. Ne dorim sa fie ceva coerent, sigur, sa faca lucrurile sa mearga , nu sa le incurce", a declarat George Angel, director executiv APERO.

Sursa foto: Zapp2Photo / Shutterstock.com