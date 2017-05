Industria fintech se bucura de o dezvoltare accelerata, noii jucatori din domeniul financiar aducand in piata instrumente capabile sa zguduie modelul traditional de business. Insa, pentru a-ti face loc ca antreprenor in lumea finantelor, ideea ta trebuie sa fie una cu adevarat inovatoare, capabila sa atraga finantarea necesara pentru a ajunge sa fie folosita la scara larga.

Despre provocarile pe care le intampini atunci cand vrei sa lansezi un business in domeniul fintech a vorbit, pentru businessinsider, Conrad Ford, CEO Funding Options. Platforma pe care o conduce faciliteaza imprumuturile pentru business-urile care au nevoie de capital pentru a se dezvolta.

Un job intr-o institutie financiara importanta constituie un avantaj

Antreprenorul este de parere ca daca vrei sa iti deschizi un start-up in domeniul finantelor, atata timp cat nu te consideri un antreprenor genial, activarea intr-o institutie mare, care beneficiaza de programe de training serioase, te poate ajuta enorm. Acesta considera ca dupa o perioada de minim trei ani, vei detine baza financiara, teoretica si practica necesara pentru a face pasul catre lumea antreprenoriala.

Asteapta-te sa esuezi

In perioada in care lucra in sistemul bancar, schimbarile pe care le facea erau minore, iar certitudinea unor rezultate vizibile nu exista. Cand a lansat Funding Options, a realizat ca multe dintre lucrurile pe care le considera benefice pentru business nu erau chiar asa. Acesta a studiat mai multe rapoarte, a analizat diverse cercetari din care reiesau oportunitati imense, insa, atunci cand a incercat sa le puna in aplicare, a dat gres.

Asigura-te ca esti pregatit psihic

Ford a declarat ca si-a descoperit o tarie de caracter si o rezistenta psihica pe care nu credea ca o are atunci cand a lansat startup-ul. In primii doi ani, cand treaba nu mergea asa cum planuise, a descoperit felul in care sa se descurce cu lucrurile catalogate in lumea startup-urilor ca fiind "de viata si de moarte". Acesta a declarat ca inainte sa angajeze pe cineva in companie, il intreaba daca este pregatit sa isi asume riscul de a avea un job care este nesigur.

Sa nu devii multumit de sine

Antreprenorul a declarat ca lucrurile merg bine in acest moment pentru business-ul pe care il conduce, insa e constient ca se poate trezii intr-o dimineata in care business-ul sau sa pice. Acesta este de parere ca e o prostie sa devii multumit de sine.

Fii pregatit sa te adaptezi

Industria fintech nu e ceva ce a aparut de nicaieri. A fost o perioada cand ATM-urile nu existau si atunci cand au aparut reprezentau un varf de lance in domeniu. Ford a declarat ca industria fintech a fost mereu prezenta, insa rata de evolutie a crescut foarte mult in ultima perioada. Antreprenorul este de parere ca indiferent de noul trend care va aparea in piata fiananciara, startup-ul sau va fi capabil sa se adapteze.

Sursa foto: Zapp2Photo