Sophia Home Decoration, companie romaneasca specializata in perdele si draperii, a deschis cel de-al 23-lea magazin, in sistem franciza, in Constanta, ajungand astfel al o retea de sapte magazine proprii si 16 francize.

Pana la finalul lunii septembrie, compania infiintata in urma cu 13 ani de antreprenoarea Anamaria Stefan planuieste sa deschida alte doua magazine, in Buzau si Oradea. Pentru anul acesta, compania estimeaza o cifra de afaceri de 2,8 milioane de euro, in crestere cu 600.000 de euro fata de anul precedent.

In prezent, Sophia Home Decoration detine o retea de magazine extinsa in intreaga tara, in orasele Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta, Bacau, Bistrita, Vaslui, Negresti-Oas, Ploiesti, Targu Mures, Pascani, Braila, Vatra Dornei, Radauti si Alba Iulia. De asemenea, compania are prin magazinele proprii un numar de 75 de angajati.

Sophia Home Decoration Romania este o companie infiintata in anul 2004, care ofera o paleta larga de colectii de perdele si draperii, dar si servicii de consiliere gratuita pentru amenajare interioara, confectionare in atelierele proprii, personalizare materiale prin imprimare sau broderie.

In cei 13 ani de activitate, compania si-a consolidat si pozitia de furnizor pentru industria HoReCa. Are un portofoliu impresionant de lucrari in peste 80 de hoteluri si pensiuni, 100 restaurante si cafenele, teatre si muzee: Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, Muzeul Unirii Iasi si peste 6.000 de resedinte private.