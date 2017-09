Noua din zece romani prefera persoanele care au anumite defecte pe care si le recunosc, in detrimentul celor perfecte sau care sunt in cautarea perfectiunii. Aceasta atitudine este prezenta si in relatia consumatorilor cu brandurile – 7 din 10 romani sunt deschisi sa cumpere in continuare produsele companiilor care gresesc fata de ei, atat timp cat acestea incearca sa-si repare greseala, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions.

Mai mult, in astfel de situatii, 5 din 10 consumatori sunt de parere ca o companie se poate revansa fata de ei daca isi cere scuze si ii surprinde cu ceva placut. Alte modalitati prin care brandurile isi pot repara greseala fata de clientii lor sunt urmatoarele: sa raspunda prompt (30%) sau sa isi ceara pur si simplu scuze (14%).

„In mod surprinzator, in zilele noastre, greselile facute de branduri pot insemna de fapt o oportunitate de a se conecta autentic la consumatorii sai. Ma refer, desigur, la momentele in care brandul isi recunoaste si repara greseala, ba mai mult, chiar isi impresioneaza clientul prin atentia aratata, proactivitate, sinceritate si grija pentru ca greseala sa nu se mai repete. Astfel, cand brandul este atent in incercarea de reparare a erorii facute, o greseala se poate transforma intr-o oportunitate de loializare a consumatorului”, spune Traian Nastase, Managing Partner iSense Solutions.

Onestitatea este o caracteristica importanta pe care companiile ar trebui sa o aiba, avand in vedere ca doar 19% dintre consumatori considera ca brandurile din Romania sunt sincere.

De asemenea, potrivit studiului, calitatile pe care ar trebui sa le intruneasca o companie sincera sunt: sa nu fie interesata doar de profit, sa aiba principii morale (80%), sa se poarte bine cu angajatii, sa nu ii exploateze (74%), sa recunoasca faptul ca a gresit si sa indrepte lucrurile (73%), sa nu promita ce nu poate face (69%), sa nu sustina lucruri exagerate si nerealiste despre produsele ei (69%) si sa vorbeasca deschis despre impactul pe care il are asupra mediului inconjurator si ce face in aceasta privinta (62%).

In ceea ce priveste persoanele publice, 7 din 10 respondenti spun ca acestea nu ar trebui sa incerce sa para perfecte, ci sa arate realitatea exact asa cum este. In schimb, 3 din 10 persoane considera ca persoanele publice trebuie sa promoveze partea lor buna, pentru a fi exemple de urmat.

Studiul a fost realizat online de catre compania iSense Solutions pe un esantion de 1.051 de respondenti din mediul urban, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 16-65 de ani din mediul urban din Romania. Grad de eroare =/-3.02% la un nivel de incredere de 95%.

iSense Solutions - The Modern Consumer Company foloseste cele mai recente tehnologii de sondare a consumatorului modern din Romania si ofera servicii integrate de marketing: cercetare, consultanta in marketing si comunicare, digital si vanzari. Compania a fost fondata de Traian Nastase si Andrei Canda, specialisti cu peste 12 ani de experienta in domeniul cercetarii de piata si cu o expertiza academica solida, fiind doctori in Sociologie, respectiv Marketing.

Sursa foto: TZIDO SUN/Shutterstock