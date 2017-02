Romania a renascut, in ultimele zile. In strada, in frig, in emotie. In Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi, Zimnicea, Alexandria, Barlad, Sofia, Paris, Londra sau Madrid. Nu conteaza procente, nu conteaza reprezentare. Conteaza doar ca am invatat cea mai dura si cea mai frumoasa lectie a democratiei. Ca dupa mai mult de 25 de ani in care am bajbait intre ce credeam ca inseamna democratia si ce au inteles altii din ea, abia acum am aflat cum se scrie: asa cum au facut-o sutele de mii de oameni care au strigat, au cantat, au aplaudat, au aprins lumini si, poate cel mai important, au tacut toti in acelasi timp.

Dincolo de cifre si imagini, senzatiile celor care au fost acolo sunt imposibil de redat sau descris. Este fascinant cum sentimente precum ura, frustrarea sau revolta s-au transformat rapid bucurie, solidaritate, respect si mandrie. Doar pentru ca am fost acolo.

Poate cel mai puternic moment a fost acela in care 300.000 de oameni au tacut. E mult mai usor ca asa o multime impresionanta sa strige, sa cante imnul sau sa aprinda lumini. Insa atunci cand atatia oameni fara un lider care sa ii coordoneze reusesc sa taca pret de cateva minute, inseamna mult. Foarte mult. Inseamna ca orice este posibil.

In ultimele seri, am definit democratia. Indiferent cat inseamna 600.000 de oameni in totalul populatiei sau in totalul cetatenilor cu drept de vot, acestia au facut inconjurul lumii si au primit sustinere din cele mai nebanuite colturi. Aceasta este cea mai importanta realizare.

Ordonanta a fost retrasa. Poate Ministrul Justitiei va demisiona sau va fi demis. Cine stie ce se va intampla si cu Guvernul, chiar daca o criza politica nu este neaparat o solutie. Dincolo de toate aceste efecte punctuale, lectia cea mai importanta este alta: noi am capatat voce si ei trebuie sa inteleaga ca am intrat intr-o noua etapa. Aceea in care nu vor mai putea sa guverneze doar cum vor ei, nu vor mai putea sa strecoare decizii pe inserat si nu mai au voie sa isi puna propriile interese pe primul plan.

Dintre miile de opinii care s-au spus si scris in ultimele zile, una singura mi-a ramas in minte: “Nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in Romania”. Absolut intamplator este a fostului premier, dar as fi citat-o indiferent cine ar fi spus-o. Pentru ca reflecta foarte bine epoca in care ne aflam astazi. De azi inainte, dragi guvernanti, suntem cativa cu ochii pe voi!

Circula diverse teorii despre protestatarii din piata. Corporatisti platiti, sorosisti, iohannisti, someri. Cine a fost acolo a vazut. Deloc surprinzator si pentru ca tot este o discutie ampla despre reprezentare, am vazut in piata economia reala. Antreprenori mari si mici, corporatisti, oameni de afaceri, manageri, jurnalisti, publicitari, oameni de comunicare, ingineri, programatori, avocati. Studenti, masteranzi, doctoranzi.

Fiecare dintre ei reprezinta un domeniu, o clasa, o zona a economiei reale. Unii dintre ei muncesc 15 ore pe zi si isi vad familia doar in weekend. Altii se dau cu capul de pereti sa plateasca taxe si salarii la timp. Altii platesc rate pentru toata viata. Unii au facut multe scoli si muncesc pe salariul minim.

Altii conduc companii de milioane de euro sau au creat business-uri de top. Ei reprezinta economia tarii, aceea care astazi se chinuie sugrumata de birocratie, hartogaraie si legi nefericite. Ei au nevoie de stabilitate. Au nevoie sa nu se uite seara la televizor, cautand un film tocmai bun de motait in canapea, si sa afle ca tocmai s-a aprobat o ordonanta care schimba regulile masiv. Uitati-va in jur. Sunt ei suficient de reprezentativi? Ne cramponam in matematica sau intelegem ca am intrat intr-o noua etapa a democratiei?

Asa cum colegul meul, Alex Goaga, scria intr-un articol publicat mai devreme, “Nu mai este deloc vorba doar despre retragerea OUG 13 si 9, sau de PSD, Dragnea, Iordache sau Tariceanu. Nu este vorba doar de frustrari acumulate de-a lungul anilor. Este vorba de trezirea unei natiuni, descoperirea unei identitati de grup si a unor dorinte legitime, pe care oamenii cu carte le-au vazut si simtit in alte state mai dezvoltate, de pe mapamond. Romania vrea schimbare, vrea o clasa politica interesata de economia tarii, de sustinerea corporatiilor dar, mai ales, a antreprenorilor, IMM-urilor, “inima si creierul” tarii. Nu mai este vorba doar de PSD, de ordonante sau de dorinta de a nu mai fi furati, batjocoriti – acestea au fost doar declansatorul unei manifestatii care, in timp, s-a dezvoltat si a devenit mult mai ramificata si complexa”.

Pentru ca tot ne place sa folosim cuvinte mari in ultimele zile, cred ca a venit momentul ca cei care ne conduc tara sa inteleaga ca ne-am trezit si mesajul cel mai puternic este ca avem nevoie de o clasa de politica onesta, care sa ne respecte si sa serveasca tara avand in minte interesele poporului, in primul rand. Suna ca din carti, dar n-a fost niciodata mai adevarat.

Am inceput campania la scurt timp dupa aprobarea ordonantei, mesajul central fiind pentru respingerea acesteia. Intre timp, lucrurile s-au schimbat si miza a devenit alta.

Mai sus este doar o opinie din zecile pe care le-am cules. Este un mesaj puternic de la un antreprenor care a ales sa ramana in Romania si sa faca business aici. Vom continua sa publicam in zilele urmatoare opinii si declaratii ale antreprenorilor si managerilor cu care am discutat pe acest subiect. Asa cum impreuna am vorbit despre succes sau esec, despre lectii de business, realizari, vanzari, extinderi sau tranzactii, suntem impreuna si le transmitem mesajele si in aceste momente cruciale pentru societatea romaneasca.