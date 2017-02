As fi putut scrie, in editia de luni a Start-up, despre un antreprenor care face jocuri video personalizate sau o antreprenoare care are sute de cursanti pentru balet si yoga. Nu o sa fac acest lucru. Romania se afla intr-un moment de cumpana, care poate schimba paradigma felului in care zeci, sute de mii de romani fac afaceri in tara. Sunt saptamanile in care corporatisti, angajati la stat si antreprenori au respirat acelasi aer si au comunicat aceleasi cuvinte in proteste din aproape toate orasele Romaniei. Tineri si batrani, toti am trepidat in ritmuri similare.

Am stat printre ei si am realizat cateva lucruri care depasesc cu mult cererile “oficiale” ale celor din pietele din intreaga tara, fie ca vorbim de Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, sau Caracal, Alexandria, Zimnicea. Nu este deloc vorba doar despre retragerea OUG 13 si 9, sau de PSD, Dragnea, Iordache sau Tariceanu. Nu este vorba doar de frustrari acumulate de-a lungul anilor.

Este vorba de trezirea unei natiuni, descoperirea unei identitati de grup si a unor dorinte legitime, pe care oamenii cu carte le-au vazut si simtit in alte state mai dezvoltate, de pe mapamond. Romania vrea schimbare, vrea o clasa politica interesata de economia tarii, de sustinerea corporatiilor dar, mai ales, a antreprenorilor, IMM-urilor, “inima si creierul” tarii. Nu mai este vorba doar de PSD, de ordonante sau de dorinta de a nu mai fi furati, batjocoriti – acestea au fost doar declansatorul unei manifestatii care, in timp, s-a dezvoltat si a devenit mult mai ramificata si complexa.

Romania, start-up Nation(?)

O clasa politica cinstita, corecta, ar putea insemna pentru Romania o (re)lansare puternica a mediului de afaceri, a investitiilor, a initiativelor antreprenoriale. Guvernele anterioare, poate cu exceptia notabila a celui de doar un an condus de Ciolos, nu au facut mare lucru pentru mediul antreprenorial din tara. Imprevizibilitate, balbe (vezi schema minimis), taxe haotice, birocratie imposibila. De multe ori am auzit antreprenorii spunand ca tot ce isi doresc de la statul roman este sa nu le puna piedici. Acum, deja cerem mai mult. Sa ajute, activ!

In pietele din tara au fost (zeci de) mii de antreprenori, satui, care doresc ca Romania sa devina un Hub antreprenorial nu doar pe hartie, ci in realitate. Pentru asta, insa, este nevoie ca Guvernul actual sa lucreze pentru binele economiei nationale, si sa nu incerce sa o submineze; oamenii care indura frigul pe strazi sunt manati de mai mult decat furie impotriva unei Ordonante de Urgenta sau chiar impotriva unui partid anume, cat impotriva unui Guvern care, prin actiunile sale, incearca parca sa reteze putinul progres facut de tara in ultimii ani. Sa destabilizeze economia nationala, pe termen mediu si lung, efectele fiind devastatoare asupra IMM-urilor. Sa descurajeze. Sa ne faca sa plecam capetele, sa fim slugi la stapan, sa le lasam Romania sa o praduiasca, ca in anii de dupa revolutia din ’89.

Este pentru prima oara in istoria recenta a tarii cand mai multe multinationale au avut o pozitie transanta impotriva masurilor luate recent de Guvern – un mare NU. Am primit zeci de mesaje la redactie, din partea antreprenorilor, care critica in termeni extrem de duri “strategia” guvernantilor si Parlamentului. Una dintre ele mi s-a parut foarte transanta.

Valentin Radu, antreprenor in serie si CEO la Omniconvert, spune (doar) sapte lucruri pe care le crede despre ce se intampla acum in tara. Redam mai jos, integral, spusele lui:

“Este foarte neclar ce se intampla cu noi. Dar, in masura in care putem, hai sa ne mutam atentia pe cateva aspecte importante:

1. Actualul sistem democratic, preluat din vest, nu poate functiona. A dat gres peste tot in lume. Oamenii nu sunt mai impliniti, mai fericiti. Daca obiectivele umanitatii sunt iubirea si cunoasterea, nu mistuirea resurselor planetei si uciderea a orice altceva e viu de dragul acumularii de bani, sistemul capitalist este gresit. Este un sistem gresit, prin definitie, pentru ca nu pune pe primul loc acumularea de virtuti, ci acumularea de bani, iar tributul pe care trebuie sa il plateasca cineva pentru a ajunge la putere sunt banii. Ori, capacitatea de a genera bani este, de multe ori, capacitatea de a fura. In lipsa unor criterii de selectie clare, ce filtreaza candidatii in mod obiectiv in functie de virtutile si capacitatile lor de a conduce o tara, nu suntem decat o rasa aflata la gradinita evolutiei sale. Albinele si furnicile ne scuipa seminte in cap ca forma de organizare. Mai aproape de noi, pamanteni, avem exemplul Islandei. Hai sa il luam in serios, oameni buni.

2. Nu poti fi sanatos intr-un sistem complet bolnav. In 2008 am acordat suport unor oameni politici care pareau pusi pe schimbarea in bine a tarii. Am fost bucuros sa ii ajut. Din PNL, au migrat in PSD, acum sustin niste infractori aflati la volan. Nu e vina lor. Orice mar sanatos se strica langa altele bolnave. Ca sa faci bine sistemul, nu trebuie sa schimbi niste celule, trebuie sa il transformi complet, eliminand cauza. Cauzele sunt lacomia, setea de putere si orgoliul care sunt principalii atractori ai celor care intra in politica. Daca astia sunt atractorii, sa nu ne asteptam la alte rezultate peste 4 ani sau 40 de ani. Nivelul lor de constienta este cat este. Al nostru, ca natiune, cat este?

3. PSD-ule! Mai organismule, sigur ca mai ai in tine si oameni alb-gri, gri-deschis. Stii ca vei disparea in 10-15 ani: actualii batrani pe care i-ai pacalit cu picatura chinezeasca vor disparea, usor-usor. Ori, daca mai sunt celule sanatoase in tine, uniti-va impotriva cancerului de la conducere. Nu fugiti afara din PSD, dati-va telefoane, uniti-va si aruncati afara capul pestelui. Altfel, va veti uita la 70-80 de ani in urma si veti vedea ca zero-urile nu au contat. A contat ca ati fost complici la un furt masiv si la o inselaciune a propriei voastre mame: natiunea romana.

4. E ceva mai putred decat pare. La nici 1.000 de km de Iasi a reizbucnit conflictul armat. Adica un fel de razboi. Rusia ataca Ucraina, care este antrenata de trupe din US. Hotii profesionisti fura facand victima sa se uite in alta parte in timp ce ei actioneaza acolo unde ii intereseaza. Arta diversiunii functioneaza de cand lumea. Refuz sa cred ca miza este doar atat si ca jocul nu e mai profund. Pare atat de absurd ceea ce se intampla incat parca ar fi un test facut pe o populatie statistic valida

5. Multumesc din suflet, Liviu Dragnea. Este minunat ce traieste poporul roman datorita tie. Nu sunt ironic deloc. Ai reusit sa ne unesti, pe noi, oamenii aia atenti la micile lor vieti, izolati in micile lor insule in care se adapostesc de tine si cei ca tine, sperand ca destinul lor nu va fi afectat de lumea politica. Ieri am fost in piata si m-am bucurat sincer ca exist in tara asta frumoasa. Am vazut copii, pancarte amuzante si inteligente, fete hotarate, fete zambitoare, oameni in varsta, corporatisti, romani. Frati romani, uniti, pentru ca le-ai dus cutitul pana la os. Daca e un test facut de cine stie ce oculta, asta e adevarul: SUNTEM UNITI. Suntem vii, suntem impreuna, ne pasa de ce ni se intampla, si la nivel macro. Si asta e doar inceputul. Schimbarea a inceput. Bob cu bob se face graul. Esti un catalizator perfect si nadajduiesc sa primesti o rasplata cat mai blanda de la Sfantul Univers.

6. Statule roman, eu sunt antreprenor.

Habar nu aveam cat de greu va fi cand am intrat in povestea asta. Inca sunt uimit de cat de mare e consumul de energie, viteza de imbatranire si inaltimea obstacolelor pentru a creste o afacere. Puteam face asta oriunde in lume, dar am ales sa stau aici si sa dau cu sapa, sa aduc bani in tara mea. Sa folosesc materia cenusie a mea si a colegilor mei. Anul trecut, m-ai faultat grav. Mi-ai ridicat dreptul de a mai deduce si colecta TVA, pentru ca primisem o finantare la care si tu ai participat, ca parte integranta. Am pierdut 3 luni din startul acelei investitii ca sa ma lupt cu tine. Am pierdut timp, bani, energie si avant. Ma asteptam la predictibilitate si claritate. Visez la o Romanie antreprenoriala. Dar nu pot face asta fara un mediu politic curat.

7. Frati romani, haideti sa ne scuturam de plaga asta si sa rescriem softul acestei natiuni, in termenii nostri. Fara sa mai copiem de la altii. Pe principii simple, sanatoase. Chiar nu gasim si noi cativa lideri cu inima deschisa, mintea limpede si mainile curate pentru a incepe acest proces ACUM?”

Credem ca vorbele antreprenorului Valentin Radu sunt corecte si, mai mult, mobilizatoare. Romanii vor o natiune Start-up, o natiune care sa inoveze, sa poata sa isi faca loc in lume nu doar prin talentul IT-istilor sau profesionistilor din alte medii care, din pacate, deseori aleg sa paraseasca Romania.

Romania este, dupa mult timp, in vizorul intregii lumi. Imagini cu protestele pasnice, cu sutele de mii de lumini din Piata Victoriei au facut si fac si la aceasta ora inconjurul lumii. Entitati politice, vedete, oameni de rad, aplauda persistenta si zidul pus de noi, cetatenii "de rand", in fata coruptiei.

Nu renuntati! Haideti sa facem din insasi Romania cel mai mare start-up, de care sa beneficiem cu totii!