Impozitarea contractelor de munca part-time si trecerea contributiilor in seama angajatului sunt "masuri letale pentru firme si angajati", sustine Platforma Romania 100. Potrivit unor calcule facute de echipa Romania 100, masura prin care CAS si CASS vor fi trecute exclusiv in sarcina salariatului ar putea genera situatii in care angajatii vor avea un salariu net mai mic cu circa 22%.

"Modul in care Guvernul PSD-ALDE alege sa faca politica fiscala in Romania este superficial si impotriva salariatilor si a celor care creeaza locuri de munca, iar cel mai recent experiment, trecerea contributiilor sociale in totalitate la angajat, este lipsit de un proces firesc de consultare publica cu mediul de afaceri si este imposibil de implementat din punct de vedere legal, nefiind, de fapt, o masura aplicata in niciun stat al Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat de presa emis de Platforma Romania 100.

Platforma Romania 100 trage un semnal de alarma si spune ca, din cauza masurilor "anuntate in pripa de Guvern", antreprenorii si investitorii sunt printre cei mai afectati, iar pe termen mediu si lung poate fi afectata bunastarea angajatilor romani.

Masuri fiscale letale pentru firme si angajati, propuse de Guvern

Platforma Romania 100 explica de ce impozitarea excesiva a contractelor de munca cu program redus si trecerea contributiilor in seama angajatului sunt "masuri letale" pentru angajati si angajatori.

Guvernul PSD-ALDE porneste de la premiza ca toti angajatorii si angajatii care fac uz de contracte de munca cu program redus sunt evazionisti, hoti si imorali. Esecul colectarii de taxe si impozite si al identificarii evazionistilor este astfel acoperit prin politici fiscale distructive pentru majoritatea firmelor. In toate domeniile de activitate, in diferite situatii, angajatorul sau angajatul decide ca nu este nevoie de o norma intreaga, ci de o fractiune de norma. Dreptul muncii este un drept elementar si fiecare are dreptul sa decida cate ore poate lucra. Darile catre stat trebuie sa pastreze principiul proportionalitatii si sa reflecte valoarea adaugata adusa firmei si societatii Platforma Romania 100

Ce efecte adverse are aceasta masura?

Impozitarea contractelor de munca part-time ii va determina pe angajatori sa renunte la angajatii cu program redus, iar activitatea acestora sa fie distribuita celor cu program integral. Angajatii cu program redus pot ajunge someri si vor fi astfel exclusi de la sistemul public de sanatate si de pensii, sustine Romania 100.

Pachetul de modificari legislative prin care contributiile angajatorului trec in seama angajatului, cresc salariile (publice) si scad cotele de impozit pe venit si de contributii reprezinta un siretlic aritmetic: creste baza si scade procentul. Astfel, salariile cresc fara sa creasca, iar cotele de impozite si contributii scad, fara ca impozitul pe venit si contributiile sa scada. Concret, baza de impozitare creste, prin mutarea contributiilor la angajat, ceea ce permite aplicarea unui procent de impozitare mai mic. Salariile nu vor creste, mai ales in sectorul privat, chiar se creeaza premisa reducerii reale a salariilor in sectorul privat Platforma Romania 100

Ce efecte adverse are aceasta masura?

Romania 100 atrage atentia asupra riscului la care sunt expusi salariatii, mai ales cei din sectorul privat, urmare celor doua masuri – referitoare la contributii integrale aferente contractelor pentru norma redusa si trecerea contributiilor la angajat : salarii nete relativ constante pentru munca mai multa. Salariile nete ar putea chiar sa scada daca angajatorul nu majoreaza salariul brut cu partea de contributii pe care nu o mai plateste.

Un alt risc major, identificat de Platforma Romania 100, este legat de o diminuare a taxelor si impozitelor platite de firma si angajati catre stat.

"Singurul avantaj al acestei masuri este acela de a transparentiza impozitarea fortei de munca. Angajatii vor vedea in mod direct care este nivelul impozitelor, taxelor si contrubutiilor platite si vor fi mai exigenti atunci cand evalueaza serviciile statului. Cetatenii vor intelege mai bine ca neajunsurile din sanatate si lipsa medicamentelor, absenta manualelor din scoli si precaritatea drumurilor sunt rezultatul coruptiei", a mai explicat Platforma Romania 100.

Sursa foto: Dreamstime.com