De cele mai multe ori, conditiile din spitalele publice sunt insalubre, fara caldura iarna sau aer conditionat vara, cu mobilier rupt sau invechit, dotate necorespunzator pentru un act medical de calitate. Cei care dispun de venituri prefera spitalele private, unde platesc toate serviciile, nu pentru ca actul medical ar fi mult mai bun, dar pentru ca li se ofera conditii de cazare decente. In acest context, Guvernul PSD sustine ca va imbunatati sistemul de sanatate public din Romania si pana in 2020 cetatenii vor avea acces la servicii medicale de calitate.

In programul de guvernare PSD, la capitolul “Politici in domeniul sanatatii” Guvernul sustine ca va realiza urmatoarele investitii si actiuni pana la sfarsitul anului 2020:

constructia a 8 spitale regionale, pentru toate specialitatile medicale, inclusiv cu centre de telemedicina regionale sau nationale in functie de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atat pentru diagnostic, dar si pentru a doua opinie. Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultima generatie. Cartier de locuinte pentru medici si personal, infrastructura de cazare pentru rudele si insotitorii pacientilor (hotel – minim 50 de locuri). Cost: 300 milioane de euro/spital.

constructia unui spital republican in Bucuresti, care va fi organizat de urgenta-excelenta si cercetare, pe toate specialitatile Descriere: peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultima generatie. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilitati (scoala, gradinita, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar si facilitati de cazare pentru insotitorii bolnavilor. (hotel – minim 2000 de locuri). Cost: 1.1 miliarde euro.

*Pentru aceste 9 spitale se vor desemna locatiile si se vor contracta studiile de prefezabilitate pana la 31 decembrie 2017.

modernizarea spitalelor judetene pentru a asigura conditii optime actului medical si a centrelor medicale. Cel putin 15 spitale judetene vor fi modernizate , fiecare spital ar trebui sa aiba echipamente de imagistica moderne (cel putin un CT si RMN), echipamente pentru analize de laborator si paturi pentru arsi (6-10 paturi).

pentru a asigura conditii optime actului medical si a centrelor medicale. , fiecare spital ar trebui sa aiba echipamente de imagistica moderne (cel putin un CT si RMN), echipamente pentru analize de laborator si paturi pentru arsi (6-10 paturi). modernizarea ambulatoriilor de specialitate , a unitatilor de primiri urgente precum si a centrelor medicale integrate. Cel putin 150 de ambulatorii de specialitate vor fi modernizate.

, a unitatilor de primiri urgente precum si a centrelor medicale integrate. dotarea localitatilor cu ambulante , in vederea asigurarii transportului pacientilor in conditii optime la unitatile medicale. Cel putin 25 de locatii vor fi modernizate.

, in vederea asigurarii transportului pacientilor in conditii optime la unitatile medicale. asigurarea dotarii minime a cabinetelor medicilor de familii si includerea acestora in programe de formare profesionala, pentru a elima fenomenul prin care foarte multi pacienti aglomereaza sectiile de primiri urgente, cand au de fapt afectiuni minore cu care ar putea sa se adreseze medicilor de familie.

si includerea acestora in programe de formare profesionala, pentru a elima fenomenul prin care foarte multi pacienti aglomereaza sectiile de primiri urgente, cand au de fapt afectiuni minore cu care ar putea sa se adreseze medicilor de familie. Dezvoltarea capacitatii de raspuns pentru serviciile de Ambulanta si SMURD prin Programul National de Dotare cu Ambulante. Astfel, ar trebui inlocuit treptat parcul actual de ambulante, cate o ambulanta pentru fiecare comuna.

Ce a reusit sa faca Guvernul pana acum

Pentru spitalul republican, Liviu Dragnea a anuntat pe 6 septembrie ca saptamana urmatoare Guvernul va avea o propunere pentru amplasamentul Spitalului Republican, iar variantele luate in calcul sunt atat in Bucuresti, cat si in jurul Bucurestiului. Cat despre celelalte spitale regionale, Dragnea a precizat ca urmeaza sa se demareze procedurile pentru acestea. Unul din cele opt spitale cuprinse in programul de guvernare va fi construit in Craiova pe o suprafata de aproximativ 22 hectare.

“Despre Spitalul regional vreau sa spun ca lucrurile se apropie de final. (...) Locul este foarte bun din punct de vedere al traficului, accesul este facil, exact punctul zero de unde va incepe drumul expres Craiova – Pitesti pentru care in octombrie se vor deschide ofertele, urmand ca anul viitor sa se termine proiectare, sa se inceapa efectiv executia acestui drum”, subliniase Dragnea.

Ce buget a alocat Guvernul domeniului sanatatii

Pentru 2017, Guvernul a alocat domeniului sanatatii un buget total de 33,8 miliarde lei (4,15% din PIB), mai mult cu 3,5 miliarde lei decat in 2016, iar la aceasta suma se adauga 3,9 miliarde lei, credite de agajament.

Principalele obiective finantate sunt:

Alocarea a 700 milioane de lei suplimentar pentru medicamente compensate si gratuite; Constructia de spitale regionale si dotarea fiecarui spital judetean cu un Computer-Tomograf; Achizitionarea vaccinurilor obligatorii pentru copii (774 milioane de lei); Dotarea a sapte spitale cu acceleratoare liniare pentru tratarea cancerului; Finantarea majorarii cu 15% a salariilor din sistemul sanitar.

