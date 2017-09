Consultantul fiscal Gabriel Sincu, director executiv, asistenta fiscala si juridica, EY Romania, sustine ca, practic, noul sistem de plata a TVA nu are implicatii fiscale ci doar logistice si de cash-flow. In plus, facilitatile oferite de stat, doar pentru ultimul trimestru din acest an, nu sunt suficient de atractive pentru firmele cu afaceri complexe, astfel incat acestea sa opteze pentru noul sistem inainte de 1 ianuarie 2018.

“S-ar putea sa fie firme interesate, insa sunt dintre cei care nu au business foarte complicat, lucruri relativ simple, fara o foarte mare incarcatura logistica. Cei cu businessuri cu foarte multi clienti, foarte multi furnizori, nici nu viseaza (sa aplice optional noul sistem -n.r.), pentru ca inseamna o nebunie din punct de vedere operational. Pana la urma problema nici nu e de natura fiscala. Problema cea mai mare e la nivel operational, la cei care urmaresc colectarile, incasarile, platile, deci e mai degraba o problema logistica decat fiscala”, a punctat Sincu, pentru wall-street.ro.

In plus, firma ramane cu banii blocati, mai ales daca are temene de plata scurte si de incasare lungi.

“In momentul in care platesti la termen scurt si incasezi la termen lung, atunci e cea mai mare problema, pentru ca tu (firma-n.r.) trebuie sa platesti furnizorii, inclusiv TVA din contul tau personal, pe cand incasarea TVA o realizezi mai tarziu. Si, daca ajungi sa platesti din banii tai TVA furnizorilor, eventual ajungi sa platesti si la stat TVA din banii tai, te trezesti ca atunci cand incasezi TVA de la clienti trebuie sa obtii unda verde de la ANAF sa iti iei banii din cont”, a subliniat Sincu.

Are ANAF capacitatea sa deblocheze conturile in termenul legal?

Mai mult, el pune la indoiala si capacitatea ANAF de a procesa toate cererile si de a emite avizul pentru eliberarea banilor din cont in termenul legal de 3 zile de la solicitare. Mai ales ca pentru ANAF nu sunt prevazute penalitati in caz de intarziere, desi pentru firme sunt amenzi usturatoare.

“Este o masura hazardata, heirupista, nu avem exemple de state care sa fi introdus asa ceva peste noapte. Polonezii o pregatesc de ani de zile si la ei, cand va intra, va fi optionala si cu facilitati permanente. La noi facilitatile se acorda doar in acest ultim trimestru al anului. In plus, in Italia este vorba doar de firmele care au afaceri cu statul, pe o perioada limitata si cu aprobarea Comisiei Europene. Ai nostri nici nu au cerut acordul Comisiei. Desi a fost vanduta ca o masura de lupta impotriva evaziunii, au recunoscut si ei (reprezentantii autoritatilor-n.r.) ca nu e lupta impotriva evaziunii, pentru ca evazionistii au grija sa nu treaca banii prin conturi bancare sau nu prin conturi din Romania. Asadar. Tot ce se va obtine va fi sugrumarea celor care declarau TVA, erau corecti, dar nu aveau bani sa plateasca, pe care s-ar putea sa ii aduca in faliment. Sau sa ii impinga spre zona neagra”, a adaugat consultantul citat.

Asadar, referitor la facilitatile oferite de stat pentru cei care opteaza sa intre in sistem inainte ca el sa devina obligatoriu, Sincu este de parere ca sunt putine firme avantajate. In plus, PFA-urile sunt discriminate, pentru ca acestea nu sunt incluse la reducerea impozitului in cazul in care opteaza pentru plata defalcata a TVA.

Concret, firmele care opteaza pentru plata defalcata a TVA vor beneficia de reducerea cu 5% (a nu se citi puncte procentuale) a impozitului pe profit aferent ultimului trimestru din 2017, doar pe baza declaratiei de impozit.

In plus, acestea vor beneficia de stergerea penalitatilor de intarziere aferente platilor de TVA restante la 30 septembrie, cu conditia sa isi plateasca principalul si dobanzile pana la 21 decembrie 2017 si, la aceeasi data, sa fie la zi cu plata TVA.