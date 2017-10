Romania are cea mai mica absorbtie a fondurilor europene din regiune, insa continua sa se imprumute pentru marile proiecte de infrastructura. In loc se concentreze pe coridoarele de transport desenate clar de Uniunea Europenea, care se pot construi cu finantare nerambursabila, Guvernul cauta imprumuturi pentru autostrada Ploiesti-Brasov.

Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a discutat, in cadrul vizitei la Washington, cu ocazia reuniunii anuale a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, posibilitatea obtinerii unui imprumut in acest scop.

“Agenda delegatiei romane a cuprins si intalniri cu reprezentantii Bancii Mondiale (BM), ministrul Ionut Misa apreciind sprijinul Bancii in convenirea celor mai eficiente solutii pentru depasirea obstacolelor intampinate in implementarea proiectelor sustinute din imprumuturile incluse in portofoliul actual. Un element important al discutiei l-a reprezentat cel referitor la proiectele mari de infrastructura. Astfel, ministrul roman de finante, Ionut Misa, a discutat cu vicepresedintele BM, Cyril Muller, in vederea unei finantari pentru autostrada Ploiesti – Brasov”, se arata intr-un comunicat al Ministerului.

Potrivit documentului, Banca Mondiala si-a declarat sprijinul, urmand sa demareze deja prima misiune tehnica incepand cu data de 30 octombrie 2017.

Un alt punct al discutiei s-a referit la implicarea activa a specialistilor BM, impreuna cu alte institutii financiare internationale, in privinta celor 8 spitale regionale promise in programul de guvernare.

“Obiectivele de dezvoltare urmarite in cadrul proiectelor actuale sunt in continuare prioritare, inclusiv prin prisma impactului acestora asupra indeplinirii obiectivelor Programului de Guvernare. In privinta noilor proiecte, avem in vedere clarificarea ariilor de interes/obiectivelor care pot beneficia de asistenta tehnica si/sau financiara a Bancii, plecand de la prioritatile prezentate de Guvernul Romaniei”, a sustinut oficialul roman.