Ciucă vrea să înființeze un comitet care să lupte cu încălzirea globală

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că va fi înfiinţat un comitet interministerial care se va ocupa de efectele schimbărilor climatice în agricultură şi de efectele pe care le produce seceta pedologică în acest domeniu.

"Am avut o discuţie cu domnul ministru Daea, miercuri în şedinţa de Guvern, şi, după ce am analizat, am luat decizia ca începând de săptămâna viitoare să înfiinţăm un comitet interministerial care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă efectele şi impactul în agricultură al schimbărilor climatice şi, aşa cum am scos în evidenţă, efectele pe care le produce seceta pedologică", a declarat premierul.

El a adăugat că din acest comitet interministerial vor face parte: Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Ministerul Antreprenoriatului.

Citiți și: Patriarhia le cere preoților să se roage pentru ploaie în zonele afectate de secetă.

"În felul acesta dorim ca, pe de o parte, să identificăm măsurile pe care putem să le luăm, atât din fonduri guvernamentale de la bugetul de stat, cât şi din fonduri europene, pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii, pentru sprijinul fermierilor care sunt afectaţi de efectele secetei şi dezvoltarea capacităţilor de producţie în industria agroalimentară, aşa cum am discutat, astfel încât să putem să dezvoltăm capacităţi de producţie care să asigure valoare adăugată mai mare", a afirmat premierul.

Sursa foto: Agerpres

