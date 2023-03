Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se află în centrul unui adevărat scandal de la momentul când s-a aflat că fermierii români vor primi mult mai puțini bani decât ar avea nevoie pentru compensații privind pierderile suferite ca urmare a importurilor ieftine de cereale din Ucraina. Motivul este simplu: cel care a negociat suma de 10 milioane de euro, mult mai mică decât cele primite de Polonia și Bulgaria, a fost ministerul de resort, condus de Petre Daea.

"Suma de 10 milioane de euro alocată României pentru spijinirea fermierilor afectaţi de afluxul de cereale din Ucraina este derizorie şi am cerut comisarului pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, reanalizarea formulei de calcul", a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Concret, ţara noastră va primi cea mai mică sumă, de 10 milioane de euro, din totalul compensațiilor acordate de Uniunea Europeană, comparativ cu Polonia, care primeşte 30 de milioane de euro şi Bulgaria, care primeşte 16 milioane de euro.

"Am susţinut la Consiliu, în discuţia cu comisarul european pe agricultură, că suma este mică pentru România. Este o sumă derizorie. Acesta ne-a explicat constrângerile pe care le are, justificând că decizia Comisiei a fost să acorde doar 56 de milioane de euro din rezerva totală de criză de 450 de milioane de euro. O sumă foarte mică pentru nevoile celor şase ţări, dar din care doar trei au primit. Ungaria, Cehia şi Slovacia nu au primit niciun cent. Deocamdată acestea sunt sumele. Însă eu am solicitat să revizuiască formula de calcul şi s-a convenit că se va analiza împreună cu experţii români stabiliţi încă din data de 26 septembrie 2022, în frunte cu Achim Irimescu de la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană", a precizat Petre Daea.

Oficialul MADR susţine că aceasta a fost propunerea discutată luni, 20 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, propunere care va fi înaintată celor 27 de state membre pentru aprobare în cadrul unei reuniuni tehnice din 30 martie 2023.

"Teoretic nu este bătută în cuie. Este propunerea lor, e posibil să o revizuiască, dar e posibil să nu o facă. Eu am transmis că nu suntem de acord şi am cerut această revizuire, iar comisarul a aprobat. Sper ca, începând de astăzi şi în zilele următoare, să se lucreze la analiza obiectivă. Decizia finală se va lua până pe 30 martie, dar indiferent de suma care va veni de la Comisie, statul membru are posibilitatea, prin fondurile proprii, să aloce pe acest mecanism de sprijin o sumă echivalentă cu cea primită. Deci, dacă primim 10 milioane de euro mai putem da încă 10 milioane de euro de la bugetul de stat", a adăugat şeful MADR.

Acesta a precizat că a fost primul ministru din Consiliul de Miniştri care a ridicat problema activării rezervei de criză la întâlnirea pe care a avut-o cu comisarul pentru Agricultură pe 26 septembrie.

"I-am explicat care sunt consecinţele războiului din Ucraina privind cerealele importate în România, afectând grav fermierii români care n-au putut să valorifice producţia obţinută şi menţinerea pe stoc a cerealelor şi lipsa de lichidităţi pentru executarea lucrărilor specifice. Lunar, din octombrie 2022 am ridicat această problemă la Consiliul de Miniştri. În luna ianuarie, la reuniunea Consiliului, împreună cu Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia şi Slovacia, am prezentat o informare cu privire la situaţia pe care o au fermierii din ţările aflate în proximitatea conflictului. Comisarul a asigurat că va activa rezerva de criză, prezentând în mod special situaţia extrem de dificilă din România", a arătat Petre Daea.

