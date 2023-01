Daea: Am alocat 500 milioane de lei pentru reducerea accizei la motorina folosită în agricultură

Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizată în agricultură continuă şi în anul 2023, subvenţia care se acordă fermierilor ca ajutor de stat, sub formă de rambursare, fiind de 1,529 lei/litru, iar suma totală alocată de la bugetul de stat se ridică la 500 de milioane de lei, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres.

"Am alocat pentru anul 2023 suma de 500 milioane de lei de la bugetul de stat, în aşa fel încât sprijinul de care beneficiază agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură să fie acordat şi în acest an, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.



Astfel, pentru anul 2023, subvenţia care se acordă fermierilor ca ajutor de stat, sub formă de rambursare, este de 1,529 lei/litru şi reprezintă diferenţa dintre nivelul de 1.632,81 lei/1.000 litri al accizei standard pentru motorină şi rata accizei reduse de 103,9059 lei/1.000 litri.



"Pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, este de 103,9059 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 3 octombrie 2022", se menţionează în proiectul de act normativ.



Pentru anul 2023, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de lei, care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



Proiectul de Hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost postat vineri pe site-ul MADR în consultare publică.

Sursa foto: Agerpres

