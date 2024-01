Romalimenta: Continuarea plafonării adaosului la alimentele de bază este catastrofală pentru industrie și consumatori

Federaţia Patronatelor din Industria Alimentară - Romalimenta se opune "categoric" continuării măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, prelungirea fiind catastrofală nu numai din punct de vedere al industriei alimentare ci şi al consumatorului final, susţine preşedintele Romalimenta, Sorin Minea, conform Agerpres.

"În primul rând, plafonarea este făcută, din punctul nostru de vedere, greşit, pentru că sunt prinse doar procesarea şi retailul, producţia, deci furnizorul de materii prime nu are niciun fel de plafonare, iar în ultimul timp, preţurile materiilor prime în România sunt mai mari decât afară. Deci preţurile cresc, dar cresc în detrimentul nostru. Am aflat şi noi ieri cu stupoare de la ministrul Agriculturii că industria alimentară este la pământ. Întrebarea este de ce oare s-o fi prăbuşit? Nu cumva în agricultură s-au dat subvenţii, s-au dat banii din toate direcţiile, industria alimentară n-a beneficiat de nimic, nu are materii prime, beneficiem de o lege foarte stufoasă şi am atras atenţia că vom avea preţuri mai mari decât cei din vest, pentru că legislaţia românească e făcută din punctul nostru de vedere destul de aiurea. Toate codiţele băgate ne cresc costurile, iar plafonarea la ora actuală e de neînţeles", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Romalimenta, Sorin Minea.

Acesta a afirmat că Ministerul Agriculturii le-a oferit manifestanţilor tot ce au cerut, beneficii de care ar avea nevoie şi industria alimentară din România.

"Vrem şi noi o subvenţie pe motorină, pentru că avem şi noi flotă de transport. Vrem şi noi ajutor pentru cumpărare de materii prime, vrem şi noi să fim protejaţi pentru mărfurile care vin de afară, pentru că vin din ce în ce mai multe. (...) Vrem şi noi subvenţie la bancă, pentru că suntem puşi la zid de creşterea dobânzilor. Nu poţi să dai într-o singură direcţie, dar în direcţia aia nu plafonezi nimic, iar în rest nu dai nimic dar plafonezi totul. Acesta este nostru punctul de vedere pe care îl susţinem astăzi. Industria alimentară nu beneficiază de niciun fel de ajutor din partea Guvernului. Ştiţi că foarte mulţi dintre colegii mei au anunţat că industria alimentară e în pragul unei catastrofe? (...) Dacă distrugi industria alimentară, materiile prime vor trebui date în altă parte. Este o nebunie: dăm subvenţii la oaie, la capră, la tuns oaia. Eu am întrebat personal, de ce la producţie nu se plafonează preţul? La ora actuală, preţurile mici din afară ne omoară fără nicio discuţie. Şi ca să venim şi noi cu preţuri mai mici trebuie să umblăm la calitate. Cererea noastră este clară: prelungirea este catastrofală nu numai din punct de vedere al industriei alimentare ci şi al consumatorului final", a avertizat Sorin Minea.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat luni că măsura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază ar putea fi prelungită şi după data de 31 ianuarie 2024, luând în calcul şi introducerea de noi produse pe listă, iar "mielul" ar putea fi unul dintre acestea.

"Îmi doresc ca familiile cu venituri mici şi medii din România să poată cumpăra alimentele de bază cu adaos comercial redus, pentru că să fim foarte sinceri, indicele preţului de consum lunar arată că acele alimente care au fost transpuse prin acea ordonanţă au o scădere semnificativă în anul 2023, până la 28% faţă de anul 2022, unde preţurile erau cu plus 18%. Normal că ne dorim acest lucru, ne dorim pentru că 50% dintre români consumă alimentele care sunt prevăzute în acea ordonanţă", a precizat Florin Barbu.

Întrebat dacă mielul ar putea fi introdus pe lista produselor cu adaos comercial redus având în vedere Sărbătorile Pascale, şeful MADR a transmis că va decide acest lucru numai după ce va avea un dialog cu retailerii şi procesatorii, însă a recunoscut că este o propunere bună.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023 şi viza 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos.

La finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, incluzând şi noi produse în această listă. Lista produselor cu adaos comercial plafonat a fost extinsă cu: orez - bob rotund, cozonac, bulion de roşii, smântână 12% grăsime, margarină, drojdie, pere, usturoi şi carne tocată.

Reprezentanţii patronatelor din industria alimentară discută marţi după-amiaza cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Cele cinci asociaţii care au confirmat participarea sunt: Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie (ANAMOB), Federaţia Patronală din Industria Alimentară (ROMALIMENTA), Asociaţia Patronală Română din Industria Laptelui (APRIL) şi Asociaţia Română a Cărnii (ARC).

