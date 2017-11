UniCredit Leasing si Toyota Romania faciliteaza, astfel, accesul clientilor la autovehiculele hibride din piata romaneasca.

„Parteneriatul cu UniCredit Leasing aduce o contributie semnificativa la democratizarea solutiei hibride de propulsie pentru piata auto din Romania, o piata in plina dezvoltare in ultimii ani. Impreuna ne propunem sa facilitam accesul la masinile dotate cu aceasta tehnologie, investind intr-un viitor in care protejam activ natura. In prezent, vanzarile de hibride reprezinta aproape jumatate din volumul nostru total de vanzari, iar acest parteneriat ne duce cu un pas mai aproape de respectarea angajamentului pe care ni l-am asumat fata de pastrarea unui mediu inconjurator cat mai curat.”, a declarat Edit Corcoman-Tarcolea, General Manager Toyota Romania.

UniCredit Leasing va oferi solutii de finantare care vor pune la dispozitie solutii de finantare complete pentru clientii Toyota Romania si reteaua sa de dealeri. Aceste solutii de finantare sunt personalizate in functie de nevoile clientilor si se adreseaza celor care achizitioneaza autovehicule noi (marcile Toyota si Lexus), autovehicule rulate (toate marcile), vehicule comerciale usoare (LCV - Light Commercial Vehicles – marca Toyota), servicii de reparatii (mecanica, electrica, tinichigerie, vopsitorie etc.), dar si piese de schimb.

Solutia de finantare oferita de UniCredit Leasing pentru clientii Toyota este disponibila in cadrul oricarei reprezentante autorizate Toyota din Romania si ofera avantaje exclusive pentru clientii brandului.

Toyota ofera clientilor o intreaga gama de hibride. Sistemul hibrid de la Toyota combina doua surse de putere pentru a asigura propulsia. Prin combinarea unui motor termic, pe benzina, cu un motor electric, sunt exploatate din plin atuurile ambelor surse de energie: putere, pe de o parte, eficienta ridicata in exploatare, pe de alta parte.

Gama aceasta include masini de oras (Yaris Hybrid), masini compacte (Auris Hybrid), crossovere (Toyota C-HR Hybrid), SUV-uri (RAV4 Hybrid) si hibride, cum este Prius. Acestora li se alatura marca Lexus, comercializata de Toyota Romania, cu o gama de 8 modele hibride.UniCredit Leasing Romania isi concentreaza permanent eforturile pe dezvoltarea unor solutii de finantare pentru clientii sai care pun accentul pe flexibilitate, sustenabilitate, rapiditate si integrare. Parteneriatele strategice dezvoltate cu importatori, dealeri sau reprezentante contribuie la implementarea conceptului strategic de business al UniCredit Leasing Romania: ”life easier”, avand obiectivul de a face viata clientilor sai mai usoara.

Toyota Romania a luat nastere in anul 2000, ca parte integranta a companiei multinationale Inchcape, unul dintre cei mai mari si mai puternici distribuitori de automobile din intreaga lume. Compania detine importul si distributia automobilelor marcilor Toyota si Lexus in Romania. Toate cele 22 de locatii sunt realizate conform standardelor europene Toyota de tip 3S (showroom, service si piese de schimb in acelasi loc). Toyota Romania este lider al pietei de automobile eco (hibride, hibride plug-in si electrice) din Romania, avand o cota de piata in segment de 88%.