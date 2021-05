Uzina Dacia a produs modelul Duster cu numărul 2.000.000

Prezentat în premieră mondială în martie 2010, la Salonul Auto de la Geneva, Duster a surprins lumea auto democratizând accesul la experiența off-road și marcând astfel o adevărată revoluție în segmentul SUV. Atributele sale de vehicul practic, robust și accesibil, cu capacități de veritabil „4x4”, i-au asigurat un succes comercial imediat.

„Duster este un simbol național de reușită. Un model pentru care s-a lucrat intens și la care au contribuit angajați din toate meseriile și domeniile de activitate ale Renault Group în România. Am un sentiment de mare bucurie că, alături de colegi, am reușit să depășim provocările din ultimul an și să marcăm astăzi, împreună, o cifră istorică”,

Miguel Oliver-Boquera, Director al Uzinei Vehicule Dacia și Coordonator al platformei industriale de la Mioveni