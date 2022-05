Top 10 mașini electrice cu cea mai rapidă depreciere în 2022

Dacă aveți nevoie să transportați o mulțime de oameni și de bagaje, dar doriți și să deveniți „verde”, Peugeot e-Rifter face parte dintr-un mic grup de mașini care s-ar putea să vi se potrivească. Nu are cea mai bună autonomie – chiar și cifrele oficiale sugerează că veți parcurge până la 276 de kilometri între încărcări și este probabil să scadă în condițiile din traficul real. În plus, are și un sistem de infotainment complicat, dar din punct de vedere practic, este un câștigător clar.

Model GT 50kWh

Preț de listă 40.909 euro

Valoare de revânzare 60.000 km/3 ani 17.984 euro

Scădere de preț 22.926 euro

Valoare păstrată 43,96%

Foto/Shutterstock