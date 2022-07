Politicienii, factorii de decizie, dar și specialiștii, promovează, la nivel internațional, dar mai ales în Europa, trecerea la mașinile electrice. Însă, aproape nimeni nu se uită și la banala trotinetă electrică, un mijloc de transport urban ce poate deveni cheia luptei pentru reducerea poluării în marile orașe.

Vehiculele electrice își măresc ponderea pe piața autoturismelor, iar emisiile din sectorul transporturilor trebuie să fie controlate și drastic reduse. Cu toate acestea, schimbarea sistemului de propulsie nu este cea mai eficientă modalitate de a ajunge la poluarea zero, la care visează mai-marii Uniunii Europene. Un element important în atingerea obiectivului climatic va fi controlul utilizării vehiculelor de pasageri și încurajarea altor forme de transport, cum ar fi trotineta electrică, scrie hindustantimes.com

Companii de închiriere de mijloace de transport urban electrice au luat cu asalt Europa, dar și România. Deși oferă și automobile și scutere electrice, marea majoritate a celor care vor un transport ieftin și rapid prin orașul aglomerat aleg trotineta. Este, cumva și logic, pentru că nu mai ai bătăi de cap în ceea ce privește locul de parcare sau statul în trafic, bară la bară.

Durabilitate

Primii care adoptă micromobilitatea sunt adesea cei conștienți de poluarea mediului. Deși emisiile de la folosirea scuterelor sunt mult mai mici decât multe alte tipuri de transport, criticii au acuzat scuterele că sunt de unică folosință și ajung repede la deșeuri. Producătorul eston de trotinete electrice Aike încearcă să prevină astfel de percepții cu o gamă de dispozitive concepute pentru a fi durabile și care pot fi reparate. Bateriile de la trotinete au o garanție cuprinsă între 5 și 10 ani. Aproximativ 42% din piesele uzate sunt reciclabile și 92% din scutere pot fi reciclate după scoaterea din uz.

Stil

Clienții trebuie să-și schimbe mentalitatea pentru a îmbrățișa micromobilitatea sau să găsească atrăgător un anumit model de trotinetă. Exact ca la mașini. Iar o modalitate este ca producătorii să conceapă un produs cu aspect frumos pentru care proprietarul poate simți aceeași atracție ca și la mașina sa.

Citeste si: Casele viitorului trebuie să ajungă la consum de energie zero, dar...

Simplitate

Schimbarea totală sau parțială a transportului de la patru roți la două îți complică semnificativ viața? Bull, o companie din Marea Britanie, a dezvoltat un scuter pliabil și compact, care poate fi depozitat cu ușurință. Designul acestui scuter a fost îmbunătățit de o caracteristică care îl face pe cât de ușor pe atât de eficient – ​​utilizatorul este capabil să facă față călătoriei datorită suporturilor pentru picioare pliate din mijlocul scuterului. Centrul de greutate scăzut înseamnă că trotineta nu trebuie să fie la fel de lungă ca alte modele.

Inovație

Companiile despre care am vorbit până acum sunt startup-uri în stadiu incipient, dar există companii consacrate care lucrează cu produse inovatoare. Unul dintre giganți este Segway-Nineboat. Unul dintre cele mai recente scutere pe care le-au de oferit este s90L. Deși este conceput pentru flotele de închirieri trotinete, acesta are funcții avansate pe care le găseai doar la mașini, până acum. Trotineta este echipată cu o cameră video care îi permite să detecteze pietonii și pistele pentru biciclete și are funcție de înregistrare video pe post de antifurt și antivandalism. Unele dintre aceste caracteristici tehnice pot fi inutile pe dispozitivele private, dar la flote este de mare ajutor.

Citeste si: A început eliberarea de numere de înmatriculare verzi

Trotinetele nu sunt perfecte și nici nu vor „cuceri inimile” pasionaților. Nici nu ar trebui. Trotinetele nu sunt pentru fiecare consumator sau călător. Cu toate acestea, trotinetele electrice se îmbunătățesc rapid și vor fi un instrument important pentru reducerea poluării din marile aglomerații urbane.

Trotineta electrică, vedetă în România

​Românii cumpără anual aproximativ 30.000 de trotinete electrice, prețul mediu este de 2.000 de lei, iar cele mai scumpe trec și de 13.000 de lei.

Cel mai mult contează pentru cumpărător prețul, autonomia trotinetei și dimensiunea. Cele mai ieftine au 20-25 km autonomie, iar la polul opus, unele au peste 65 km între încărcări.

În ultimii cinci ani orașele țării s-au umplut de trotinete electrice, fie cumpărate de persoane fizice, fie cele puse pe străzi de diversele aplicații. Mulți oameni nu le suportă, fiindcă se lovesc de cele lăsate în mijlocul trotuarului, dar alții sunt mulțumiți că le pot folosi pentru drumuri de câțiva kilometri, fără să mai rămână blocați în trafic. Probabil că în România s-au vândut peste 100.000 de trotinete electrice din 2016 până în prezent, dar au succes și cele clasice, fără motor, unde modelele mai bune, cu suspensii și frână pe ghidon, costă peste 600 de lei.

Citeste si: Ionel Scrioșteanu promite că pasajul Domnești va fi gata anul acesta

Autonomie de până la 65 de kilometri

Pe piață sunt peste 200 de modele de trotinete electrice, de la unele care abia pot atinge 20 km/h, până la unele care pot trece de 50 km/h. Cele mai simple au autonomie de sub 20 km, dar cele mai ”longevive” pot parcurge și 65 km între încărcări.

Din costul unei trotinete electrice, bateria reprezintă 70%. Autonomia este în general între 30 și 60 km, iar timpii de încărcare la priză variază în funcție de model, între 4 și 8 ore. Autonomia depinde și de greutatea posesorului trotinetei (mediile sunt calculate pentru 75 kg greutate și, la fel ca la mașini, autonomia scade drastic dacă accelerezi des și mergi repede).

O trotinetă electrică ține, tot în funcție de preț și calitate, 2-3 ani sau între 500 și 1.000 de încărcări. Mulți români îți cumpără trotinete mai scumpe pentru a merge cu ele pe munte sau pe teren accidentat (de exemplu pe Transfăgărășan).

Citeste si: 2024 - anul primului automobil electric „Fabricat în România”

O parte importantă dintre trotinete sunt folosite de cei care livrează mâncare prin diverse aplicații.

În ceea ce privește profilul clienților pentru trotinetele electrice, acestea sunt achiziționate cu precădere de bărbați (reprezentând 80% dintre cumpărători), cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, care, fie vor să facă mișcare și activități în aer liber, fie vor să meargă la serviciu cu ele.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: