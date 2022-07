Astfel, conform sondajului, Dacia are un rating de încredere de 97,2%. Birtanicii apreciază faptul că marca româneasă folosește puțină tehnologie, în raport cu competitorii. Sandero nu s-a defectat deloc intr-un an de zile, iar Duster are un rating de 97,2%.

Topul este alcătuit aproape în exclusivitate de mărci japonezi și niciuna germană, un etalon pentru mulți români.