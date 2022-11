„The Times They Are a-Changin'” este numele unui album al lui Bob Dylan, iar acesta capătă un sens mai pronunțat dacă dăm crezare informațiilor culese de Car & Driver, publicația americană anunțând că a pus mâna pe un raport care arată, nici mai mult nici mai puțin, că, din 2025, Corvette va fi o marcă de sine stătătoare, iar General Motors pregătește deja o berlină, dar și un SUV, sub acest brand.