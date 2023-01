BMW a prezentat o variantă mai rapidă, rigidă, scumă și agresivă a berlinei M3 care se lăuda deja cu toate aceste caracteristici. Cu linii negre pe capotă, elemente de carbon peste tot și un preț de listă de 110.000 de euro, BMW M3 CS te poate duce pe orice șosea, dar se simte cel mai bine pe circuit.

BMW M4 CSL a fost cadoul de vară al BMW în 2022, anul în care bavarezii au aniversat 50 de ani de divizie M. Acum, BMW a decis să ne ofere M3 CS (G80), o berlină cu chef de luptă din a cărui nume lipsește L-ul „rudei” cu două uși, dar care propune toate ingredientele necesare să te facă să-ți dorești să te numeri printre cei aproximativ 2.000 de norocoși care vor pune mâna pe cheile noului model. Pentru început, trebuie spus că vorbim despre 34 de kilograme în minus, 40 de cai putere în plus și un preț mai mare cu aproape 50.000 de euro.

Nu este de mirare faptul că fotografiile de prezentare au fost realizate pe circuit, la Portimao-Algarve

Literele contează când subiectul este gama de modele BMW. Dacă adaugi litera M înaintea oricărei mașini a germanilor, știi cu siguranță că vei avea parte de o experiență specială. Dacă, însă, mai arunci și alte două litere - CS - la coadă, atunci ar trebui să-ți pregătești casca de protecție și mănușile de circuit. Rețeta a funcționat pe BMW M2 și BMW M5, iar acum va fi aplicată și pe M3.

BMW M3 CS este mai puternic, mai ușor, dar și mai scump decât versiunea normală

Două dungi negre pe capotă, elemente aerodinamice în jurul nasului, dar și un difuzor mai mare și praguri proeminente. BMW M3 CS se achită onorabil de sarcina de a te anunța că nu este o „jucărie” ușor de strunit, cei de la diviza M lucrând atent la pachetul vizual al lui M3. Detaliile seamănă mult cu ce am văzut pe M4 CSL în vara trecută, dar există și o diferență care-ți sare în ochi. Berlina nu are un eleron imens care să umbrească portbagajul, ci doar un ducktail de carbon. În rest, diferențele se ascund sub „pielea” lui M3 CS.

543 de cai putere - la fel ca și într-un M4 CSL care costă mai mult

Dacă deschizi capota, vei privi în ochi agregatul S58 twin-turbo de 3,0 litri cu șase cilindri în linie, același de pe M3 CSL. Puterea este aceeași, 543 de cai putere, iar cei aproape 650 Nm permit punții spate să fie jucăușă la cerere, deși berlina propune tracțiunea integrală xDrive. Puterea în plus a fost obținută prin creșterea presiunii în turbine, acordată de o mapare corespunzătoare a motorului. Primeși tot cuplul de la 2,750 rpm și puterea îți este oferită în porție completă dacă nu sari de 7,200 rpm, sunetul la acele turații fiind controlat de un silencer de titaniu.

Dacă BMW M4 CSL cântărește 1.678 de kilograme, M3 CS cu ale sale 1.775 de kilograme este ceva mai greu, dar tot dă la o parte 34 de kilograme față de M3-ul obișnuit. Plafonul este de carbon, la fel ca și capota, iar interiorul este ceva mai golaș, spun bavarezii, deși nu poți observa asta. Cert este că noul model este mai greu decât primul M3 care a făcut tranziția definitivă către patru portiere, anume F80-ul din 2014 care cântărea 1.520 de kilograme. Acel model avea, însă, și peste 100 de cai putere în minus.

Un interior demn de un supercar, dar din care nu lipsește bancheta

BMW-ul M3 CS nu a scăpat de banchetă, oferind spațiu pentru cinci pasageri. Cei din față, însă, trebuie să-și facă loc în scaunele scoică de carbon, șoferul având sub controlul său aceeași cutie de viteze ZF cu opt rapoarte ca în M4 CSL. Coupe-ul nu are, însă, tracțiune integrală (cu al său diferențial cu alunecare limitată), deci berlina ar putea să fie ceva mai rapidă în linie dreaptă. Datele oficiale indică o viteză maximă de 302 km/h și un sprint de la 0 la 100 km/h în doar 3,2 secunde.

Interiorul este dominat de cele două ecrane de pe bord

Revenind la interior, acesta este disponibil doar într-o combinație de piele neagră cu accente în culoarea roșu Mugello. Scaunele sunt aceleași de pe M3 Competition, iar noutatea este reprezentată de sistemul de infotainment iDrive 8. Pe lângă funcționalitățile tradiționale, M4 CS are și pachetul M Drive Professional package care include M Drift Analyzer, M Laptimer și alte utilitare folositoare când vrei să mergi pe circuit. Cum modurile sistemului xDrive (4WD, 4WD Sport și 2WD) îți permit să arunci toată puterea pe puntea spate, M Drift Analyzer va fi tocit la fel ca și anvelopele Michelin Pilot Sport Cup 2 care încalță jantele negre de 19 inch pe față, respectiv de 20 inch pe spate.

Șasiul lui M3 CS a fost setat special, căutându-se balansul optim între comfort și sportivitate, parametrii pentru amortizoarele controlate electronic, dar și pentri barele antiruliu și alte elemente sunt unici pe acest model care vine cu un TC cu 10 nivele de intruziune. Mașina va intra în producție abia din martie 2024, iar cei de la BMW Blog dau de înțeles că BMW nu intenționează să vândă mai mult de 2.000 de exemplare (cu 1.000 mai multe decât în cazul lui M4 CSL).

Sursa foto: BMW

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

