Timp de 5 săptămâni, în intervalul 10 martie - 13 aprilie, în showroom-urile Dacia din întreaga țară se va desfășura o campanie intitulată 'Sezonul Dacia'. Aceasta va permite potențialilor clienți să descopere și să testeze noua gamă completă de modele, și să profite de ofertele speciale pregătite.

Dacia a lansat o campanie de primăvară, ce se întinde pe mai bine de o lună. Campania trebuia să înceapă încă de pe data de 7 martie, conform informațiilor inițiale, dar ea debutează, până la urmă, pe 10 martie și va include întreaga lună martie, dar și prima parte a lui aprilie. Unul din punctele de atracție ale campaniei îl reprezintă oferta specială pentru noua versiune Spring Extreme, cu motorul de 65 de cai putere. Astfel, persoanele care comandă această versiune până la sfârșitul lunii martie, vor beneficia de un card pre-paid pentru 10.000 de kilometri cu încărcare gratuită.

Am discutat deja despre noul nivel de echipare Extreme, care este disponibil și pe Jogger, Duster și Sandero Stepway. Aceste modele vor putea fi explorate în showroom-urile Dacia, fiecare purtând noua imagine de brand Dacia. Așa cum a arătat și prin conceptul Manifesto, Dacia își clădește o imagine de brand prieten cu natura, cu cei care se bucură de ieșirile la iarbă verde sau de un pui de somn sub stele.

În plus, Dacia permite celor interesați să contracteze oferte speciale prin programul Rabla 2023, care tocmai a fost anunțat și care va începe, oficial, din 24 martie. În plus, Dacia oferă și livrare rapidă în cazul mai multor modele de pe stoc.

Dacia, într-o continuă expansiune

Am auzit, inițial, despre 'Sezonul Dacia', în timpul unei vizite organizate la Dacia Design Center, locul unde capătă formă Daciile viitorului, dar și alte modele ale Grupului Renault. Imagini n-au putut fi făcute pe parcursul vizitei în noua incintă a centrului de design, care a fost deschisă în 2019. Anterior, acesta se numea Renault Design Central Europe și avea sediul în centrul Bucureștiului, într-un spațiu mai restrâns. Acum, designerii sunt „cot la cot” cu producția, comunicarea dintre cele două laturi fiind mult îmbunătățită.

Tocmai de aceea, în timpul vizitezi, am putut observa câteva prototipuri, acoperite, ale viitorului Dacia Bigster, SUV care va fi lansat în 2024. Conceptul, pe care-l știm deja, va fi foarte similar cu versiunea de serie, conform șefului Dacia Design Center, Yohann Ory. Francezul, care a lucrat pe modele ca Renault Clio sau Megane Sedan înainte de a trece în tabăra Dacia, a spus că Bigster-ul pe care-l vom putea cumpăra la anul va arăta în proporție de cam 95% identic cu prototipul prezentat în ianuarie 2021.

Tot el ne-a spus că testele de șosea au început deja, dar și că generația a treia a Duster-ului este gata, din punctul de vedere al design-ului. SUV-ul, care se va poziționa sub Bigster ca și dimensiuni, va avea o linie ceva mai zveltă și ar trebui să fie prezentat chiar în acest an. În plus, am aflat că se lucrează și la noul Spring, o veste bună în contextul în care actualul model este doar un Renault City K-ZE cu o altă siglă pe bot și portbagaj.

Legătura cu Renault nu dispare, însă, Ory spunând că echipa de aproape 40 de oameni de la București fiind în comunicare cu centrul de design de la Paris, iar personalul de aici poate pune umărul la proiectarea viitoarelor modele Renault. Bucureștiul a și bifat o „victorie” în fața colegilor din Franța, biroul de aici câștigându-și dreptul de a proiecta un nou model Alpine în fața Parisului. În topul nostru cu cele mai așteptate 10 modele pentru anul în curs, am menționat și Alpine-ul SUV și nu ar fi greu de crezut că Dacia Design Center a primit acest brief, deși printre birouri trona și o machetă la scare mare a unui supercar Alpine: mai lat, mai lung și mai similar cu un Corvette C8 decât Alpine-ul A110 pe care-l știm, acesta confirmă spusele șefului Alpine din urmă cu trei ani, cum că Alpine ar putea deveni „un mic Ferrari”.

Sursa foto: Dacia

