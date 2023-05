Mercedes-Benz a anunțat dispariția unui model cunoscut după aproape 20 de ani. Care sunt motivele

Mercedes-Benz a anunțat că cea de-a treia generație a berlinei sportive CLS nu va avea înlocuitor, iar producția generației a treia se va încheia pe data de 31 august. Constructorul din Stutgart pune astfel punct unui model care a definit nișa berlinelor cu linie de coupe la aproape două decenii după lansarea primului CLS, în 2004.

La doar două săptămâni după ce a prezentat noua Clasă E, Mercedes-Benz a confirmat zvonurile din culise care sugerau că modelul CLS nu va mai face parte din gama mărcii premium. Până acum, berlina cu formă de coupe a împărțit platforma cu Clasa E, dar generația C257, înrudită cu generația W213 a Clasei E, va fi ultima, conform celor mai recente informații.

Modelul încă apare pe portalul Mercedes-Benz România, dar el a dispărut deja de pe site-urile aferente altor piețe. Oficialii mărcii au declarat că nu se mai primesc comenzi pentru CLS Coupe (titulatura oficială completă) pe câteva piețe importante, clienții fiind sfătuiți să ia în calcul noua Clasă E. În plus, Mercedes-Benz a anunțat deja că două coupe-uri distincte din trecut - Clasa C Coupe și Clasa E Coupe - vor deveni, pe viitor, un singur model denumit CLE Coupe/Convertible. Germanii au pensionat în ultima perioadă și alte modele cu o alură sportivă, respectiv Clasa S Coupe/Convertible (urmașul Clasei CL) și micul SLC (urmașul lui SLK).

În viitor, Mercedes-Benz pare că vrea să se descotorosească și de Clasa A Sedan, dar și de monovolumul compact Clasa B. În schimb, germanii vor plusa cu modele care le vor aduce marje de profit chiar mai generoase, adică noi electrice din familia EQ cum este SUV-ul EQG. Pe lângă acesta, opulentul Maybach EQS SUV a fost prezentat recent, iar primele modele din gama „Mythos” de modele ultra-exclusiviste sunt și ele pe țeavă, la un an după ce Mercedes-Benz a anunțat acest brand care se va așeza deasupra Maybach. Un nou Mercedes-Benz SL, oferit într-o variantă Mythos Speedster, este la rândul său în cuptor.

Mercedes-Benz CLS - trendsetter în era creării de nișe

În anii 2000, producătorii auto au realizat că există clienți pentru mașini care nu oferă spațiu pentru capetele pasagerilor, dar nici nu au frumusețea unui coupe autentic. Mercedes-Benz CLS a fost creația echipei conduse de Michael Fink, omul care ne-a dat și Maybach-urile 57 și 62. După primele schițe din 2001, un concept, denumit Vision CLS (Coupe Light Sport) a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt din 2003 și acela a fost începutul unui trend.

Cu un preț mai piperat ca al unui Clasa E obișnuit, dar cu geamuri mai înguste, un portbagaj mai mic și spațiu interior mai redus, primul CLS a ieșit în evidență grație design-ului, nu al practicalității. Mai popular în Europa decât în Statele Unite, CLS-ul a surclasat Clasa E Coupe în materie de vânzări, și i-a obligat pe rivali să răspundă. Audi are și acum în ofertă modelul A7 Sportback, iar BMW a răspuns... cu un SUV.

În anul 2008, la patru ani după lansarea lui CLS, BMW a inovat prin lansarea primului SUV Coupe, X6. Deși nu putem spune dacă a contat lansarea CLS-ului în decizia executivilor BMW de a produce X6-le, este clar că modelele cu patru uși cu linie de coupe rămân populare.

Cu toate acestea, însuși CLS-ul, care a mai primit două generații, C218 (2010) și C257 (2018), s-a aflat sub semnul întrebării încă din 2017, când a fost dezvelită actuala generație. Trecuseră șapte ani de la retragerea originalului CLS - probabil cel mai aspectuos dintre toate - iar lumea se schimbase. În ultimii ani, CLS-ul cel mai puternic (CLS63 AMG) a fost înlocuit cu AMG GT Coupe Four. Acum că CLS-ul dispare cu totul, motivele sunt multiple, deși Mercedes-Benz n-a oferit niciunul, în mod oficial. În primul rând, vânzările au scăzut vizibil, sub 4.000 de unități fiind vândute în 2020, acesta fiind un trend vizibil și-n anii pre-pandemici (de la peste 17.000 de unități în 2011 la doar 5.000 de unități în 2017, în Europa).

Sursa foto: Mercedes-Benz

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: