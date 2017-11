Preturile incep de la 105.023,45 euro (TVA inclus) pentru versiunea S 450 4MATIC Coupe. Pe parcursul lunii decembrie 2017 vor deveni disponibile pentru comenzi si celelalte versiuni ale modelelor Mercedes-Benz Clasa S Cabriolet si Mercedes-AMG Clasa S Cabriolet.

Membre ale familiei de modele Clasa S, versiunile coupe si cabriolet vor beneficia in curand de numeroasele inovatii introduse deja pe versiunea limuzina. Acestea includ functionalitati noi sau considerabil imbunatatite, in ceea ce priveste sistemele de asistenta la conducere, sistemul modern de control, afisajul Widescreen Cockpit si noua generatie de volane, cu sistemul de confort ENERGIZING, cat si cea mai noua generatie de infotainment. Stopurile inovatoare cu tehnologie OLED sunt exclusive pentru cele doua modele in doua usi si fac parte din dotarile standard.

Stopurile cu tehnologia OLED sunt o noua trasatura pentru Clasa S Coupe si Cabriolet. Prin intermediul acestei tehnologii (dioda emitatoare de lumina organica), micro-straturi de materiale organice sunt imprimate pe o placa de sticla pentru a produce lumina. Cele 66 de OLED-uri ultra-plate se comporta ca elemente plutitoare in interiorul stopurilor; in plus, acestea emit un model de lumina omogen multidirectional si formeaza un design unic, cu usurinta vizibil atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii.

Blocarea si deblocarea autoturismului este semnalata suplimentar printr-o secventa animata si dinamica a luminii, coroborata cu diminuarea treptata a intensitatii luminii stopurilor. Desigur, stopurile OLED utilizeaza tehnologia traditionala Mercedes-Benz, cu intensitati diferite pentru stopurile de frana si indicatoarele de semnalizare, in functie de conditiile de drum si luminozitatea ambientala (zi/noapte).

Doua noi modele de jante disponibile in linia de echipare AMG se adauga la optiunile de personalizare a autovehiculului, si anume jantele AMG cu diametrul de 50,8 cm (20 inch) cu un finisaj ultra-lucios (dotare optionala in linia de echipare AMG), respectiv de culoare neagra cu finisaj ultra-lucios (dotare optionala in linia de echipare AMG Plus).

Aspectul modern al interiorului este garantat de trei noi ornamente (lemn de nuc maro lucios, lemn de frasin gri satinat si lemn designo de magnolie cu linii fluide), precum si de trei tapiterii noi (piele designo Nappa Exclusive alb Porcelian/rosu Tizian pentru linia AMG Plus, piele designo Nappa Exclusive alb Porcelain/rosu Tizian si designo Exclusive nappa leather AMG Line Plus Bengal red/black).

Interiorul noilor modele S-Class se distinge prin cele doua noi afisaje de inalta rezolutie, fiecare incorporand un ecran cu diagonala de 12,3 inch. Din punct de vedere vizual, cele doua display-uri acoperite de un ecran transparent de sticla formeaza Widescreen Cockpit-ul, imbinandu-se perfect ca element central al consolei de bord si subliniind orientarea orizontala a designului interior.

La fel ca panoul de instrumente, bordul cuprinde un afisaj mare cu instrumente virtuale pozitionate adecvat in campul vizual direct al soferului, precum si un afisaj central deasupra consolei centrale. Panoul de instrumente complet digital ofera toate cele trei stiluri vizuale foarte diferite: "Classic", "Sporty" si "Progressive". In functie de preferintele personale sau de interiorul selectat, stilurile pot fi schimbate rapid din consola si din afisajul central. Pe langa continutul anumitor meniuri, cum ar fi informatiile despre distanta parcursa sau consum, soferul poate vizualiza suplimentar datele de navigare sau afisajul ECO. Aceste functionalitati ii ajuta pe sofer sa-si adapteze stilul de conducere pentru a fi cat mai eficient.

Ambele modele au butoane Touch Control pe volan. Acestea raspund la miscari tactile similare cu cele aplicate pe ecranul unui smartphone. Acestea permit soferului sa controleze functiile consolei de instrumente si ale intregului sistem de infotainment fara sa ia mainile de pe volan. Actionarea sistemului DISTRONIC si a regulatorului de viteza cu comenzi directe pe volan este, de asemenea, o caracteristica noua.

Sistemul infotainment poate fi de asemenea operat prin intermediul touchpad-ului din consola centrala si prin functia LINGUATRONIC. Controlul vocal a fost pentru prima data extins pentru a include functii ale autoturismului. Comenzile vocale pot fi de asemenea folosite pentru a controla sistemul de aer conditionat si incalzirea/ventilarea din scaune, iluminarea interioara, parfumarea/ionizarea, functia de masaj a scaunelor si afisajul Head-up Display. De altfel, sistemul permite pana la 450 comenzi vocale individuale, in functie de limba selectata si de echiparea autoturismului.

Sistemul COMAND Online de cea mai noua generatie asigura o navigare rapida 3D, incluzand informatii topografice, simulari 3D realiste ale cladirilor si rotatii 3D ale hartilor. Sistemul de navigatie afiseaza informatii comprehensive: in plus fata de informatiile in timp real despre conditiile de trafic, informatii despre conditiile meteo sau statiile de alimentare din proximitate, pana la detalii despre preturile actuale ale combustibilului si spatii de parcare gratuite.

Sistemul ENERGIZING comfort control (dotare optionala) reuneste diverse sisteme de confort ale autoturismului. Acesta utilizeaza sistematic functiile sistemului de control al climatizarii (inclusiv sistemul dedicat parfumului pulverizat in habitaclu) si al scaunelor (incalzire, ventilatie, masaj), incalzirea peretilor interiori ai autoturismului, cat si iluminatul si muzica, pentru a permite o configuratie speciala adaptata dispozitiei si nevoilor clientului. Ca rezultat, nivelurile de confort la volan si de performanta la conducere ale soferului sunt imbunatatite.

Depinzand de nivelul de echipare, sunt disponibile pana la sase programe: Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort si Training (cuprinzand trei moduri diferite – relaxare musculara, stimulare musculara si un modul intermediar).

Toate programele ruleaza timp de 10 minute. Acestea pot fi vizualizate pe unitatea principala cu grafica color si acompaniate de muzica potrivita. Cinci melodii sunt prestocate in program. Functionalitatea-cheie din programul "Vitality" este muzica ritmata, cu multe batai pe minut. Spre exemplu, repertoriul Clasa S include melodia "Feelin 'Good" a lui Leon Riskin. In cazul in care pasagerii realizeaza selectii personale de muzica, de exemplu prin interfata media, sistemul le analizeaza si le atribuie unui program in functie de numarul de batai pe minut (bpm). Functiile individuale ale programelor pot fi, de asemenea, dezactivate.

ENERGIZING comfort control incorporeaza de asemenea iluminarea ambientala, care este adaptata armonios pentru fiecare dintre modelele individuale ale ecranului. Cu 64 de culori, optiunea de iluminare ambientala ofera o multitudine de setari individuale. Lumina etaleaza interiorul ca pe o opera de arta, imbinand culorile pentru a crea atmosfera ideala pentru pasagerii de la bord.

Telefoanele mobile pot fi incarcate in mod standard, cat si wireless, fara a fi necesar un suport de telefon. Incarcarea fara fir functioneaza cu toate dispozitivele mobile (pana la o diagonala a ecranului de 15,2 cm) compatibile cu standardul Qi. Suportul de incarcare este integrat in compartimentul de depozitare din partea din fata a consolei centrale. Mai mult, sistemul Multifunction Telephony (caracteristica optionala) permite conectarea telefoanelor mobile proiectate corespunzator cu antena exterioara a vehiculului.

Noi sisteme de asistenta la condus, cu functionalitati extinse

Clasa S Coupe si Cabriolet fac un pas important catre conducerea autonoma si ridica standardul prin sistemele de asistenta la conducere Intelligent Driving. Sistemul de control activ al distantei - DISTRONIC - si asistenta activa a directiei il sprijina pentru sofer in timpul conducerii. Viteza la rulare se ajusteaza automat inainte de curbe, intersectii sau sensuri giratorii. In acest scop, DISTRONIC utilizeaza datele hartilor si ale sistemului de navigatie mai mult decat pana acum.

In 2014, Clasa S Coupe cu suspensia optionala MAGIC BODY CONTROL, cu functia de inclinare in curba, a marcat o premiera mondiala la nivelul autoturismelor de productie larga. Caroseria se inclina in interior cu pana la 2,65 grade pentru a reduce astfel fortele transversale percepute de pasageri. Acest sistem inovator recunoaste curbele cu ajutorul unei camere stereo pozitionata in spatele parbrizului si al senzorului lateral de masurare a acceleratiei in cazul suspensiei ROAD SURFACE SCAN. In noul Clasa S Coupe, controlul suspensiei este imbunatatit: noua camera stereo a sistemului este mai performanta, functionand la viteze de pana la 180 km/h.

Cabrioletul S-Class este echipat standard cu suspensia pneumatica semi-activa AIRMATIC si control variabil al amortizarii.

Motorizari Mercedes-Benz Clasa S Coupe si Clasa S Cabriolet

Noul V8 biturbo din S 560 Coupe si S 560 Cabriolet este unul dintre cele mai economice motoare V8 pe benzina la nivel international, consumand cu pana la 8% mai putin decat predecesorul sau. Pentru a reduce consumul de carburant, patru cilindri ai noului V8 sunt dezactivati simultan, sub sarcina partiala, cu ajutorul sistemului de ajustare a supapelor CAMTRONIC (disponibil doar la versiunea Coupe). Acesta reduce pierderile, imbunatatind eficienta totala a celor patru cilindri ramasi activi, prin deplasarea punctului de functionare spre sarcini mai mari.

Turbocompresoarele pozitionate la punctul de jonctiune al cilindrilor dispusi in V reprezinta o alta caracteristica speciala. Noul V8 confera o putere de 345 kW (469 CP), cu un cuplu maxim de 700 Nm.

Coupe-ul cu motor V6 pe benzina si o putere de 270 kW (367 CP) este acum denumit S 450. O noua functie de rulare inertiala contribuie la eficienta in conditii reale de conducere. Atunci cand situatia de conducere si nivelul de incarcare al bateriei o permit, motorul termic este decuplat de transmisie si functioneaza la ralanti, astfel incat autoturismul sa ruleze din inertie.

Transmisia automata 9G-TRONIC este o alta caracteristica noua a modelului S 450. Gama larga de rapoarte a transmisiei permite o reducere evidenta a turatiei motorului si reprezinta un factor decisiv pentru eficienta energetica ridicata a autoturismului si pentru confortul la rulare. S 450 este de asemenea prevazut cu un filtru de particule de benzina.