Tesla te filmează pe ascuns? Dezvăluirile surprinzătoare ale unui hacker

Mașinile Tesla sunt cunoscute pentru performanțele lor, dar și pentru faptul că ascund o mulțime de funcționalități ciudate sau de-a dreptul nefolositoare. Recent, un hacker de peste Ocean a descoperit că Tesla strânge date despre comportamentul șoferilor mașinilor sale, folosindu-se de camera video localizată deasupra oglinzii retrovizoare. Constructorul american este atent la cât de des clipește șoferul, da și la cât cască și cât ține ochii închiși.

„Se pare că Tesla vrea să extindă monitorizarea șoferilor folosindu-se de camera din habitaclu”, a scris hackerul pe Twitter. Camera la care se face referire este folosită, în mod normal, pentru a monitoriza șoferul în momentele în care este activată suita de funcții din cadrul Autopilot, dar și alte funcții de condus autonom ca Full Self-Driving Beta. Chiar și așa, se pare că habitaclul este filmat și în restul timpului.

Looks like Tesla is planning a big boost to (camera based) driver monitoring.

They are now tracking additional things like how many yawns the driver had recently, how many blinks and how long they were, leaning. All this is to calculate how drowsy the driver is.— green (@greentheonly) May 13, 2023