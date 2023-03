Americanilor le e frică de mașinile autonome, dar europenii cred că vor duce la scăderea deceselor pe drumuri

Făcând slalom printre procesele deschise împotriva Tesla cu privire la sistemul Auto Pilot și multiplele accidente în care au fost implicate mașini care se conduc singure, americanii pare că și-au pierdut încrederea în această nouă tehnologie. Europenii, însă, dau semne că sunt deschiși către viitorul mașinile fără de șofer, iar unii oficiali consideră chiar că această tehnologie va duce la scăderea drastică a numărului de accidente mortale din UE.

Deși Ford a anunțat că-și va deschide propria subsidiară dedicată dezvoltării de tehnologii care vor ajunge pe următoarea generație de automobile autonome, americanii nu au la suflet această tehnologie. În urmă cu doar câteva luni consemnam că, în Statele Unite, majoritatea șoferilor care utilizează mașini echipate cu sisteme inteligente tind să abuzeze de ele și, adesea, nu sunt atenți la drum. Acum, însă, un nou sondaj sugerează că situația s-a schimbat, pe fondul accidentelor grave în care au fost implicate mașini ghidate de AI, dar și a acțiunilor în justiție care au fost mediatizate frenetic.

Sondajul, realizat de Automobile Association of America (AAA), arată că doar 9% dintre cei sondați ar avea încredere în mașinile autonome, față de 15% cât arătau datele studiului similar realizat în 2022. Totodată, 68% dintre cei care au răspuns la întrebările din sondaj s-au arătat de-a dreptul speriați de această nouă tehnologie.

Cele mai recente statistici. Captură va chestionar AAA

Asta se întâmplă deși, la ora actuală, nu există pe piață mașini 100% autonome. Sistemele existente, adică cele de tipul Tesla Autopilot, oferă autonomie de nivel 2 sau de nivel 3, care permite mașinii să ruleze fără input din partea șoferului, dar care nu poate lua decizii de trafic în timp real și, deci, este nevoie ca șoferul să fie mereu gata să preia controlul mașinii.

„Nu ne-am așteptat să avem o scădere atât de drastică a nivelului de încredere a populației în aceste tehnologii, mai ales dacă ne raportăm la datele din anii anteriori,” a spus Greg Brannon, Director al departamentului de studii auto al AAA. Conform studiului, aproape 10% din americani cred că își pot cumpăra chiar astăzi un automobil care se poate conduce singur, în siguranță, în timp ce șoferul trage un pui de somn. Tocmai de la această confuzie și lipsă de înțelegere de către public a sistemelor disponibile a pornit și controversa care macină, în prezent, încredere în sistemul Auto-Pilot al Tesla.

Europenii, ceva mai deschiși față de mașinile care se conduc singure

Datele de pe bătrânul continent nu sunt la fel de recent ca cele din America, dar studiile existente ne arată că șoferii din statele UE par să îmbrățișeze ceva mai ușor noile tehnologii decât o fac cei de peste ocean. Un Eurobarometru din 2019 arăta că doar 2% dintre clienți ar cumpăra o mașină autonomă astăzi, iar evoluția încrederii în aceste tehnologii a fluctuat puternic nu doar în Europa, ci pe toate piețele mari. Conform unui studiu Deloitte din 2020, încrederea în mașini autonome a atins un maxim în anul 2017, piețele asiatice fiind cele mai mari susținătoare (cu procente de peste 70% a încrederii).

Țările asiatice sunt cele mai deschise față de mașinile autonome. Grafic via Statista.com

Aceste cifre au scăzut, însă, odată ce oamenii au realizat că, de fapt, capacitățile prezentate (uneori eronat) de constructori sunt departe de visele din filmele SF și că tehnologia pe care unii și-o doresc este, în continuare, departe. Un studiu mai recent realizat de cercetători care fac parte din Proiectul PAsCAL arată că europenii cred în potențialul noilor tehnologii. Astfel, au fost chestionați 529 de participanți cu vârsta cuprinsă între 18-71 de ani din Germania, Italia, Franța și Marea Britanie despre efectele mașinilor autonome pentru siguranța rutieră, iar rezultatele susțin că europenii cred că mașinile autonome pot duce la scăderea numărului de accidente mortale de pe șosele.

Peste 49% din respondeți au spus că se așteaptă ca siguranța pe drumuri să crească odată cu introducerea la scară largă a mașinilor autonome (Connected and Autonomous Vehicles/CAV-uri). Italienii sunt cei mai încrezători, 64% din respondenți spunând că mașinile fără șofer vor fi mai sigure. Această opinie a fost împărtășită și de ministrul sloven al transformării digitale, Mark Boris Andrijanic. Acesta consideră că numărul de decese pe șoselele UE poate fi redus cu până la 90% dacă se vor introduce, în masă, CAV-uri.

Trebuie reținut că UE are, deja, o țintă pentru aducerea la 0 a numărului de morți pe șosele, denumit Vision Zero. Data limită este 2050, iar wall-street.ro a discutat cu Titi Aur despre unele dintre propunerile recente ale Comisiei Europene ca parte a Vision Zero. Printre acestea se numără și introducerea unui permis auto digital universal pentru toți șoferii din UE.

Sursa foto: Shutterstock.com / Sundry Photography

