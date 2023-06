Societatea de Transport București (STB) va avea 100 de autobuze electrice noi, fabricate chiar la noi în țară. Municipalitatea a anunțat câștigătorul, mai precis constructorul BMC Truck&Bus și astfel pare că se încheie saga autobuzelor nepoluante cu bani europeni, după ce, în decembrie 2022, tot Primăria Capitalei anunțase ca și câștigătoare o companie turcă.

Conform unui anunţ publicat pe platforma electronică de achiziții publice, SEAP, compania românească BMC va fi cea care va livra 100 de autobuze 100% electrice în București. Acestea vor veni ca parte a unui proiect cu fonduri europene, pe care România riscă să le piardă dacă mijloacele de transport în comun pe baterii nu vor fi livrate până în luna decembrie. La începutul lui iunie, Municipalitatea a anunțat că va achiziționa, prin leasing, alte 70 de autobuze electrice.

Cei de la BMC au mai vândut, în trecut, autobuze electrice și primăriei din Sibiu, în cadrul unui contract cu o valoare de 105 milioane de lei (21,2 milioane de euro). Municipiul Suceava a fost, însă, primul din țară cu autobuze pe baterii, iar Bucureștiul își extinde flota de vehicule de transport în comun „curate”. Valoarea contractului pentru cele 100 de autobuze și infrastructura de încărcare aferentă este de 290 de milioane de lei (58,5 milioane de euro).

În iulie 2022, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţa finalizarea etapei de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie a 100 de autobuze electrice şi a infrastructurii de încărcare necesară acestora. El a precizat că au fost depuse şase oferte din partea BMC Truck&Bus; Solaris Bus&Coach, Karsan Otomotiv, Mercedes-Benz Trucks&Buses, New Kopel Car Import și asocierea dintre Otokar Europe Filiala Bucureşti şi Otokar Otomotiv. Aceasta era, în fapt, cea de-a patra licitație pentru achiziția de autobuze, iar compania Karsan a fost declarată câștigătoare, în decembrie 2022.

Ulterior, cei de la BMC au depus o contestație prin CNSC privind caracterul neconform al ofertei câștigătoare. În urma acestei contestații, oferta companiei Karsan a fost descalificată, dar și cea a companiei Otokar, care a mai câștigat în trecut contracte cu Primăria Capitalei. Valoarea totală estimată pentru achiziţionarea celor 100 de autobuze electrice era de 304.670.300 lei fără TVA (), cu finanţarea asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cine este compania BMC Truck&Bus care va produce autobuze pentru București

Conform caietului de sarcini, în primul an de la semnarea contractului vor fi livrate 34 de autobuze, iar restul de 66 în anul următor. Noile autobuze electrice vor fi din gama de 12 metri lungime (prin comparație cu cele de 8 metri achiziționate în leasing) şi vor avea autonomie de minim 200 kilometri între două încărcări succesive, tracţiune complet electrică, realizată autonom cu Sistem Reîncărcabil de Stocare e Energiei Electrice (SRSEE), baterii de acumulatori, podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, trei uşi duble şi aer condiţionat.

Compania BMC produce autobuze electrice de anul trecut, la o uzină aflată în Ciorogârla. Este vorba de un parteneriat cu chinezii de la Zonson Smart Auto Co LTD, o subsidiară a ZTE. Trenul de rulare electric utilizează tehnologie chineză. Într-o primă etapă, fabrica din Ciorogârla are o capacitate de asamblare de 200 de unități pe an, dar capacitățile de producție vor fi mărite pentru a se putea construi până la 500 de autobuze pe an.

„La sfârșitul anului 2018, am identificat compania BMC Truck&Bus, care avea deja o fabrică de autobuze lângă București, așa că ideea parteneriatului a venit normal. Acum parteneriatul este concretizat, vom lucra împreună pentru a produce si vinde EuroBUS Diamond – marcă românească , Powered by ZTE, în România și la export”, a declarat Li Senjian, Oversea Regional Director al Zonson Smart Auto Corporation, în 2021.

În prezent, în București funcționează doar 130 de autobuze hibride Mercedes-Benz, în timp ce alte 400 respectă normele de poluare Euro 6 pentru autovehicule de mare tonaj cu motorizare diesel. În schimb, majoritatea parcului de autobuze al STB abia respectă normele de poluare Euro 3 și Euro 4, iar două treimi ar trebui casate cât mai curând deoarece și-au depășit perioada de funcționare normală.

Compania BMC va produce o variantă specială, mai lungă, a autobuzului său. În prezent, oferta oficială a BMC - atât în România cât și pe alte piețe - nu include vreun autobuz electric cu lungimea de 12 metri. Cel mai lung model electric este Neocity (8,5 metri), dar Bucureștiul va avea probabil o variantă EV a lui Procity (12 metri). Acest autobuz este, în prezent disponibil doar pe motorină sau pe gaz (CNG). Variantele cu motoare poluante produc 280 de cai putere și 1.100 Nm și cântăresc 18.000 kilograme. Capacitatea unui astfel de autobuz este de 103 pasageri dintre care 77 pot sta în picioare și restul pe scaune.

Sursa foto: BMC Bus&Trucks Romania

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: