Țiriac Auto deschide două noi showroomuri. Unde se află locațiile în care s-au investit 600.000 euro

Țiriac Auto investește aproximativ 600.000 de euro în extinderea rețelei sale de showroom-uri dedicate comerțului cu autovehicule rulate. Două noi locații au fost anunțate, iar una dintre ele a fost deja inaugurată în Bulevardul Expoziției din Capitală.

Țiriac Auto Rulate este divizia din cadrul Țiriac Auto care se ocupă cu achiziția și comercializarea de autovehicule rulate, iar anul acesta deschide două noi showroom-uri în București. Primul dintre acestea a fost deschis în iulie și are o suprafață de aproximativ 550 metri pătrați. În această locație își desfășoară activitatea o echipă de peste 30 de consultanți de vânzări și achizitori de autovehicule second hand. Al doilea showroom Țiriac Auto Rulate din București va fi inaugurat la finalul acestui an, în zona de vest a Bucureștiului.

„Activitatea de comercializare a autovehiculelor rulate a cunoscut o creștere continuă în ultimii ani, pe fondul crizei conductorilor, care a afectat producția de autovehicule noi”, a spus Marius Marian, CEO Țiriac Auto. „În prezent parcul de autovehicule rulate include peste 1.000 de unități, iar din această toamnă ne propunem să depășim volumul de 1.200 de unități”, a adăugat acesta.

Țiriac Auto Rulate cumpără, preia în custodie sau consignație și vinde orice marcă și model de autovehicul, care îndeplinește criteriile de calitate ale companiei, în ceea ce privește vechimea, istoricul de service și starea generală a autovehicului. Mașinile sunt atent verificate de către experți în domeniu, livrând cumpărătorilor informații detaliate, transparente și certificate, indiferent de originea mașinii SH vizate.

„Acordăm garanție de 1 an, în limita a 15.000 km., pentru orice autovehicul rulat din stoc, precum și posibilitatea de returnare în termen de 7 zile, în limita a 300 km. rulați, sau varianta de schimb cu o altă mașină din parcul nostru de vehicule rulate, cu scopul de a identifica întotdeauna opțiunea cea mai potrivită clienților noștri”, a spus Adriana Marina – Director Comercial Țiriac Auto Rulate.

În primele șapte luni ale anului 2023, Țiriac Auto Rulate a comercializat peste 2.600 de unități, cele mai vândute modele de stoc aparținând mărcilor Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Renault și Dacia. Dintre autivehiculele livrate la comandă, se remarcă modelele Mercedes-Benz GLE și BMW Seria 5. SUV-urile sunt în continuare în topul preferințelor românilor, atât pentru mașinile din stoc, cât și pentru cele la comandă.



