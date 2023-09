Aceasta este cea mai importantă mașină din întreaga familie Volkswagen și, acum, există o nouă generație. Tiguan și-a lăsat de ani de zile fratele mai mare Touareg într-un nor de fum și este, la 16 ani de la lansarea primei generații, unul dintre cele mai bine vândute mașini Volkswagen. Acum, generația a treia propune motoare pe benzină cu tehnologie plug-in hibrid, dar și versiuni mild-hybrid, pe lângă cele diesel. Infotainment-ul este la loc de cinste în habitaclu, iar o versiune cu tracțiune integrală este disponibilă la rândul ei.

Deși Tiguan-ul a fost învins în clasamentul vânzărilor de anul trecut de mai micul T-Roc (181.153 unități în Europa pentru T-Roc față de „doar” 116.334 bucăți în dreptul lui Tiguan), crossover-ul compact rămâne mașina pentru care oamenii stau la coadă la showroom-urile Volkswagen: peste opt milioane de exemplare au fost cumpărate din 2007 și până acum. Tocmai de aceea, o nouă generație nouă era inevitabilă, iar mixul de trenuri de rulare sugerează că Volkswagen vrea să-și păstreze toți clienții fericiți.

Dacă până acum Tiguan-ul folosea platforma Golfului contemporan, noul model utilizează platforma modulară MQB Evo, aceeași de pe noul Passat. Sistemul de infotainment Volkswagen MIB este și el preluat de la Passat și are capacitatea de a primi update-uri over-the-air după exemplul Tesla. Dimensiunile nu sunt, însă, foarte diferite. Lung de 4.539 mm (cu 30 mm în plus față de vechiul model), lat de 1.842 mm și înalt de 1.639 mm, Tiguan are un ampatament de 2.680 mm. Această ultimă măsurătoare este identică ca și în cazul vechii generații, la fel ca și lățimea.

Schimbările estetice sunt vizibile, dar nu intruzive. Botul vine cu influențe de ID.4 grație grilei închise dintre faruri, simulată de un capac închis la culoare. Gurile de aer din bară, care includ proiectoarele de ceață, senzorii, dar și un element cromat de stil, sunt de mari dimensiuni și există și o deschidere în partea de jos a splitter-ului. În spate, stopurile sunt încastrate într-o sticlă fumurie ce se întinde dintr-un capăt în altul a posteriorului, hayonul incluzând un spoiler mare. Bara este dominată de niște grile simulate și încă un element cromatic unghiular, iar aripile au apărătoare negre.

Ce ascunde generația a treia a lui Volkswagen Tiguan înăuntru

La interior, Tiguan se prezintă cu un bord redesenat. Zone iluminate noi au fost introduse, pe lângă niște guri de aer noi și o nouă aranjare a elementelor pe consola centrală. Volanul are butoane fizice în locul controalelor haptice din trecut, dar pe consolă nu mai există decât foarte puține butoane de modă veche. Asta este pentru că interiorul este dominat de un ecran de infotainment de 12,9 inci (pe lista de opționale este și un ecran de 15 inci). Ceasurile de bord sunt înlocuite de un alt ecran digital de 10,3 inci.

Ca și la Passat, și Tiguanul are un slider la baza ecranului de infotainment, iar controalele pentru aerul condiționat sunt tot acolo. Meniurile infotainment-ului sunt după logica MIB 4 de organizare, mai intuitivă decât pe generația anterioară a infotainment-ului Volkswagen care a primit unele critici. Un comutator rotund pe consola centrală, în partea de jos, controlează „Atmosfera” (setarea de lumini interioare, pasagerii putând să opteze din mai multe variante predefinite), dar și volumul sistemului audio și modurile de condus. Conturile de Spotify și Apple Music pot fi găsite tot acolo.

Cum toate modelele primesc o cutie automată cu dublu ambreiaj, selectorul pentru viteze a fost mutat pe coloana de direcție. Spațiul interior a crescut puțin, mai notabilă fiind mărirea portbagajului la 652 litri pentru varianta fără tehnologie plug-in hibrid (un plus de 37 de litri față de generația trecută). Lista de opționale este populată de anumite lucruri de luat în seamă cum ar fi HUD-ul care proiectează informații direct pe parbriz, dar și wireless charging.

Cum stă Tiguan-ul cel nou pe partea tehnică

La capitolul motorizări, Tiguan se lansează tare cu o pleiadă de motoare turbo pe benzină de 1,5 și 2,0 litri, toate hibridizate. Versiunile mild-hybrid au 129 sau 148 de cai putere cu toată puterea motorului de 1.500 cmc ducându-se către puntea față. În schimb, motorul de 2.000 cmc este combinat cu tracțiunea integrală 4Motion, puterea fiind între 201 și 261 cai putere.

Motorul diesel de 2 litri dezvoltă 148 de cai putere pentru tracțiunea față, respectiv 190 de cai putere pe varianta 4Motion. Agregatul beneficiază de niște modificări la evacuare. În schimb, versiunile plug-in au la bază un motor termic de 1,5 litri turbo față de 1,4 litri turbo cum era în trecut. Motorul electric este mai mare, dar puterea este aceeași: 201 și 268 cai putere (pentru cele două variante eHybrid cu tracțiune față). Modelele pe benzină cu tehnologie myld-hybrid poartă denumirea eTFSI.

Cu încărcare de maximum 50 kW prin DC, bateria de 19,7 kWh se umple mult mai repede, iar autonomia full-EV este de 100 de kilometri. Cum spuneam, transmisia este de tip DSG cu șapte rapoarte pentru modelele pe benzină (mild-hybrid) și diesel, în timp ce plug-in-urile au cutii cu șase viteze. Suspensia este de tip MacPherson pe față și a suferit modificări, puntea față având suspensie multi-link. Barele anti-ruliu și amortizoarele au fost îmbunătățite pentru un plus de precizie și stabilitate.

Deși nu au fost anunțate încă, presa sugerează că prețurile pe piețele vest-europene vor începe de la aproximativ 35.000 de euro și vor ajunge până pe la 46.000 de euro pentru versiunea sportivă Tiguan R care este așteptată în perioada următoare. Chiar și fără R, Tiguan-ul standard poate fi echipat cu pachetul Dynamic Chassis Control Pro care include alte amortizoare, mai multe setări pentru suspensia variabilă și setări pentru diferențialele electronice. Mașina va ajunge pe piață din 2024, dar un Tiguan Allspace nu va mai fi disponibil căci Volkswagen pregătește un alt SUV în locul său denumit Tayron.

