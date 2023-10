Schimbare majoră în legea RCA: Cei cărora li se suspendă permisul ar putea să nu plătească asigurare

Cum România este o pepinieră de încălcare a normelor de circulație, noua lege RCA pare a fi gândită măcar parțial pentru a fi mai acomodantă în raport cu șoferii a căror permise au fost suspendate. Astfel, aceștia ar putea beneficia de întreruperea plății poliței de asigurare pe perioada pe care și-au pierdut dreptul legal de a conduce, dar există și reversul medaliei: chiar și mașinilor parcate pe spațiul public li se vor putea verifica polițele de asigurare, conform informațiilor Digi24.

Conform unui document apărut în spațiul public, sunt discuții pe mai multe modificări care ar putea apărea în noua lege RCA care se „coace” încă de când s-a prăbușit societatea de asigurări Euroins. După ce autoritățile au permis prelungirea valabilității polițelor de asigurare emise de compania care a intrat în faliment, politicienii pregătesc noile prevederi ale cadrului legal menit să protejeze pe asigurați de astfel de situații în viitor, dar și să-i sancționeze mai drastic pe cei care încalcă legea. Până ce apare noua lege, însă, șoferii se bucură și de plafonarea prețului la asigurarea obligatorie auto.

Conform informațiilor culese de Digi24, un șofer care a încălcat legea și i s-a suspendat dreptul de a circula pe drumurile publice ar putea să solicite și stoparea temporară a plății asigurării. Alternativ, un șofer care are mașina pe butuci în urma unui incident rutier ar putea, la rândul său, să nu mai plătească RCA-ul până ce automobilul revine în circulație.

Actele necesare pentru a cere suspendarea plății asigurării vor include:

cerere la asigurător cu dovada;

mașina să fie ținută în afara părții carosabile;

perioada asigurării se prelungește prin act adițional.

În actualul text de lege se vor mai adăuga mai multe prevederi. La punctul 6), vor fi incluse cinci alineate noi:

„45) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendarii, in condiţiile legii, a inmatriculări vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existentei acesteia.

(5) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin. (51), suspendarea efectelor contractului RCA.

(5") Pe toată durata suspendării înmatriculării şi/sau a dreptului de circulație a vehiculului şi a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, in afara domeniului public.

(5) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.

(55) In cazul suspendări efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

Verficarea valabilității poliței RCA, aplicabilă și în cazul mașinilor parcate

Alte noutăți în lege se găsesc la articolul 28, după alineatul (2) unde se menționează și că „(2) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control şi gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează şi asupra vehiculelor care staționează în mod obişnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor”.

De asemmenea, polița RCA poate fi verificată de autorități și în cazul modelelor aflate pe loc, parcate pe spațiul public, dar și în cazul șoferilor care nu au fost trase pe dreapta de ofițerii de la Rutieră. În plus, vor trebui să încheie o poliță de asigurare pentru potențiale daune și organizatorii de evenimente auto. La Articolul 4 se introduce prevederea că „(1) Sunt exceptate de la obligativitatea Incheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv in cadrul evenimentelor şi activitatilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstratiilor care se desfăşoară in Romlais Intr-o zona cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o al parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperi prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudicile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.”

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: