CEO-ul Hilton: Cea mai proastă decizie financiară a mea a fost să-mi iau un Porsche

Un Porsche poate însemna cheia către descătușare, către un amalgam de sentimente și emoții pe care multe alte mașini nu le pot oferi. Pe omul care conduce destinul lanțului hotelier Hilton, însă, un Porsche 944 l-a adus pe buza pierzaniei. Nassetta, astăzi în vârstă de 60 de ani, se lupta cu sentimentele dificile ale unei despărțiri în urmă cu aproape 40 de ani când, plimbându-se prin orașul natal Arlington, a văzut un Porsche 944 în oferta unui dealer de mașini second-hand.

Miles Davis sitting on the hood of his Lamborghini Miura, photographed by Mark Patiky pic.twitter.com/SHbwYhuOmk — priscilla page (@BBW_BFF) August 3, 2018

Mașina a costat 20.000 de dolari la acea vreme „și aproape m-a ruinat”, își amintește omul de afaceri care a trebuit să se împrumute pentru a o cumpăra. „Mi-am cheltuit toți banii pe mașina aia blestemată”, a spus acesta, amintindu-și că nu câștiga decât 17.000 de dolari pe an și că Porsche-le a avut nevoie de o coloană de direcție nouă la scurt timp după ce l-a cumpărat. Prețul acestei operațiuni? Mai bine de 2.000 de dolari.

„Mașina a avut tot felul de probleme pe care eu nu-mi permiteam să le remediez”, a spus CEO-ul Hilton. Astăzi, un 944 costă cam 30.000 de dolari, ceea ce nu pare mult dacă ne gândim că Nassetta câștigă, în prezent, peste 23 de milioane de dolari pe an. Dar americanul nu doar că nu-și mai dorește un alt Porsche, ci n-a mai cumpărat nicio altă mașină sport de atunci, vânzând 944-le după doar un și jumătate.

Elvis Presley was known to be a huge fan the 1971 De Tomaso Pantera. Us too! #ThrowbackThursday pic.twitter.com/yYjX1qyLmD— Essey Tire (@Essey_Tire) June 15, 2017