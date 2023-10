Drepturile și obligațiile șoferului de tir în Germania

Germania este una dintre destinațiile cele mai favorabile pentru șoferii de tir din întreaga lume, datorită infrastructurii bine dezvoltate și a economiei puternice. Cu toate acestea, pentru a lucra ca șofer de tir, este esențial să fii conștient de drepturile și obligațiile tale în conformitate cu legea germană.

Acest articol se concentrează asupra aspectelor legate de permisiunile și restricțiile pe care le au șoferii de tir în Germania și va detalia regulile de circulație, responsabilitățile, precum și drepturile lucrătorilor, oferind astfel o imagine clară a modului în care șoferii de tir pot naviga în mod eficient și legal pe drumurile germane și în mediul lor de lucru.

Drepturile șoferului de tir în Germania:

Dacă ai găsit un loc de muncă de șofer de tir în Germania, trebuie să știi că ai anumite drepturi și să te asiguri că acestea sunt respectate. Germania, ca stat membru al Uniunii Europene, oferă protecție juridică și drepturi semnificative pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru șoferii de tir. Iată câteva dintre cele mai importante drepturi ale unui șofer de tir în Germania:

1. Dreptul la concediul de odihnă anual

În Germania, există un drept fundamental cu privire la perioadele de odihnă anuale. Concediul minim constă în 24 de zile lucrătoare pe an dacă un angajat lucrează 6 zile pe săptămâna sau 20 de zile dacă angajatul lucrează 5 zile pe săptămână, pe care angajatorul este obligat să le plătească. Angajații au libertatea de a-și lua aceste zile de concediu în același an sau, dacă nu le-au folosit pe toate până la sfârșitul anului calendaristic, să beneficieze de ele și în anul următor. De asemenea, numărul de zile de concediu disponibile în Germania este strâns legat de numărul de zile lucrate. Conform regulilor, pentru fiecare perioadă de 12 zile de muncă consecutive, vei primi dreptul la o zi de concediu. Acest lucru se traduce într-un total de 2,5 zile de concediu pe lună. Totodată, durata concediului diferă în funcție de contractele de muncă colective, deci dacă lucrezi ca șofer de tir în Germania pe tot parcursul unui an, vei putea beneficia de un concediu de până la 30 de zile. Zilele de duminică și sărbătorile legale nu sunt considerate zile lucrătoare, astfel încât nu ai nevoie de zile de concediu pentru ele.

2. Timpul de lucru al șoferului de tir

Regulile privind programul de lucru al șoferilor de camion sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța pe drumuri și a preveni oboseala excesivă. Aceste reguli includ:

• Timpul de conducere: acesta reprezintă perioada în care șoferul se află efectiv la volan și conduce vehiculul. Conform Regulamentului 561/2006/CE, un șofer poate conduce legal timp de maximum 4,5 ore fără a face o pauză de cel puțin 45 de minute.

• Timpul de lucru: acesta cuprinde atât timpul petrecut conducând, cât și alte activități legate de muncă, cum ar fi încărcarea și descărcarea mărfurilor, inspecții, întreținerea vehiculului, sarcini administrative, pauze și odihnă zilnică. Acest timp de lucru este supus unor limite stabilite de regulamente, cum ar fi limita maximă de 56 de ore pe săptămână, cu posibilitatea de a-l extinde la 60 de ore într-o săptămână, în circumstanțe excepționale.

3. Plata salariului

În Germania există o reglementare strictă care impune angajatorilor plata unui salariu minim legal. Acest principiu este aplicabil indiferent dacă lucrezi pentru un angajator german sau pentru un angajator din altă țară. Administrația vamală din Germania este responsabilă de verificarea și asigurarea respectării acestui salariu minim de către angajatori. Dacă un muncitor nu primește salariul minim, angajatorul este obligat să corecteze situația și să acorde plata corectă. În plus, acesta poate fi sancționat cu amenzi în cazul nerespectării acestor reguli. Începând cu data de 1 octombrie 2022, nivelul salariului minim brut în Germania este de 12 euro pe ora de lucru. Aceasta este o măsură menită să asigure un nivel minim de remunerație pentru lucrători, promovând astfel condiții de trai decente în țară.

4. Pauzele din timpul programului

Dacă lucrezi ca șofer de tir în Germania, după o perioadă de condus de 4,5 ore, trebuie să te asiguri că respecți o pauză continuă de cel puțin 45 de minute, cu excepția cazului în care există o perioadă de odihnă planificată. Alternativ, această pauză poate fi divizată: o primă pauză de cel puțin 15 minute, urmată de o a doua de cel puțin 30 de minute. Aceste reguli au ca scop creșterea siguranței șoferilor și a celorlalți participanți la trafic și sunt deosebit de importante pentru a preveni oboseala și epuizarea în timpul condusului.

5. Contractul de muncă

Angajatorul are obligația de a furniza un contract scris, pe hârtie, atât în limba româna, cât și în limba germană, care să conțină informații esențiale privind condițiile de muncă, încă din prima zi. Acest contract individual de muncă este semnat atât de angajat, cât și de angajator. Datele care trebuie să apară obligatoriu în contractul de muncă al șoferului de tir sunt:

• numele, adresa angajatorului și ale angajatului;

• data începerii și durata angajării;

• descrierea detaliată a activităților și sarcinilor pe care le va desfășura;

• locul de desfășurare a muncii;

• informații privind remunerația (salariul brut);

• detalii legate de structura remunerației, inclusiv salariul de bază și, dacă este cazul, bonusurile;

• programul de lucru și regulile privind pauzele;

• dacă există un sistem de schimb de ture, specificațiile acestuia, precum și condițiile pentru schimbarea turelor;

• informații despre concedii;

• informații cu privire la reziliere.

În situația în care ai obținut locul de muncă prin intermediul unei agenții de plasare a forței de muncă, va trebui să semnezi un contract și cu aceasta. Contractul suplimentar stabilește termenii și condițiile specifice ale angajării tale prin intermediul agenției și poate include detalii privind responsabilitățile tale, durata angajamentului și alte aspecte legate de relația cu agenția de plasare a forței de muncă. Este important să fii conștient de ambele contracte și să le înțelegi pe deplin pentru a asigura o colaborare eficientă și legală în calitate de șofer de camion în Germania.

Obligațiile șoferului de tir în Germania

Atunci când ai un loc de muncă de șofer de tir în Germania, trebuie să respecți anumite reguli, care te vor ajuta să îți îndeplinești corect sarcinile la locul de muncă, să îți creezi o reputație exemplară în fața angajatorului și să îți menții pe termen lung postul la compania unde activezi.

1. Respectarea îndatoririlor menționate în contract

Acordarea unei atenții deosebite îndatoririlor menționate în contract este de o importanță fundamentală pentru șoferii de tir care au un loc de muncă în Germania. Ca în orice alt domeniu, angajatul trebuie să se asigure că prestează munca prevăzută contractual, ceea ce înseamnă că trebuie să conducă în siguranță și să livreze mărfurile la timp, în conformitate cu termenii stabiliți. De asemenea, trebuie să respecte măsurile de securitate și sănătate în timpul condusului, dar și să mențină starea bună a camionului. Onorarea acestor obligații nu numai că demonstrează profesionalism, dar contribuie și la menținerea siguranței rutiere și la succesul operațiunilor de transport.

2. Respectarea regulilor de circulație și menținerea unui comportament adecvat în trafic

Germania se distinge în Europa prin faptul că nu impune o limită generală de viteză pe autostrăzile din țară, dar utilizează un sistem federal de autostrăzi cu acces controlat, cunoscut sub denumirea de Autobahn. Cu toate acestea, în Germania există o "recomandare" de viteză de 130 de kilometri pe oră pe care șoferii sunt încurajați să o respecte. Cu excepția situațiilor în care sunt semnalate alte limite de viteză, regulile generale de circulație prevăd următoarele limite: 100 km/h pe drumurile naționale și 50 km/h în zonele urbane. În cazul depășirii limitei de viteză cu până la 10 km/h, amenzile sunt de 30 € în zone urbane și 20 € în afara acestora, iar cu cât depășirea este mai mare, cu atât amenda crește.

În regulile de circulație nu se încadrează doar limitele de viteză, ci și respectarea indicatoarelor, a semafoarelor și a altor semne și semnale prezente pe drum, precum și indicațiile poliției rutiere sau a altor organe de control de pe șosele.

De asemenea, șoferul de camion care lucrează în Germania este obligat să respecte regulile de circulație și atunci când călătorește cu mașina personală sau cu bicicleta, precum și când are calitatea de pieton. Germanii au o înclinație aparte pentru reguli și nerespectarea acestora poate atrage consecințe aspre, indiferent de aria pe care o vizează.

Totodată, accidentele de circulație au consecințe grave pentru toți cei implicați, iar șoferii profesioniști trebuie să adopte un comportament responsabil și să ia măsurile de prevenție necesare pentru a evita astfel de situații. Un șofer de tir trebuie să mențină distanța corectă față de vehiculele din față, să fie atent la trafic și la semnele de circulație, evitând alcoolul și telefonul la volan. Purtarea centurii de siguranță este obligatorie.

3. Punctualitatea la locul de muncă

În Germania, punctualitatea șoferilor de camion este atât o calitate esențială, cât și o lege nescrisă în transportul rutier. Germania este cunoscută pentru eficiența și organizarea sa și are standarde înalte pentru respectarea termenelor și a programelor. Un șofer punctual nu respectă doar termenele de livrare, ci și pauzele și timpii de conducere pentru a garanta siguranța pe drumurile publice. Punctualitatea este esențială pentru a evita întârzierile, pentru a îndeplini obligațiile contractuale și pentru a menține buna reputație a șoferului de tir. Șoferii punctuali demonstrează profesionalism și respect față de angajator, ceea ce contribuie la succesul lor pe termen lung în industria transporturilor.

4. Documentele vehiculului și actele personale

Indiferent de experiența sa, un șofer de tir trebuie să cunoască și să respecte legislația specifică. Acest lucru presupune păstrarea permanentă a unui set de documente esențiale, împărțite în două categorii: cele referitoare pregătirea profesională a șoferului și actele vehiculului.

Documentele necesare pentru șofer includ actul de identitate, permisul de conducere valabil, legitimația eliberată de către Autoritatea Rutieră Română, atestatele de transport mărfuri CPI sau CPC și certificatul ADR în cazul în care mărfurile transportate de către șoferul de tir se încadrează la una dintre clasele de mărfuri periculoase. În ceea ce privește vehiculul, documentele esențiale care nu trebuie să lipsească din bordul mașinii includ cartea de identitate a autovehiculului, talonul, certificatul ITP, tahograful și polița de asigurare obligatorie.

5. Plata impozitelor

Dacă ai în vedere o carieră ca șofer profesionist în Germania, trebuie să fii conștient de câteva aspecte cheie legate de impozite. Impozitul pe venitul individual urmează o abordare progresivă, crescând în funcție de salariu. Acesta începe de la 14% pentru un salariu de aprox. 10.000 de euro pe an, iar rata maximă de impozitare este de 45% și se aplică celor cu venituri anuale impozabile care depășesc 277.826 de euro.

Angajații germani mai plătesc și un impozit pentru asigurarea de pensie. Pe acesta îl împart la jumătate cu angajatorul, fiecare plătind 9,3 procente. Această contribuție plătește pensiile actuale și nu se acumulează într-un cont pentru pensia personală a angajatului. Pensia ta, ca șofer de tir în Germania, va fi plătită din contribuțiile generațiilor viitoare.

De asemenea, asigurarea de sănătate este un aspect obligatoriu pentru toți cei care muncesc în Germania. Contribuția la această asigurare este stabilită la 14,6% din salariul brut, fiind împărțită în mod egal între angajat și angajator, fiecare contribuind cu 7,3%. Această obligație are o importanță deosebită în cazul șoferilor de tir care vor să lucreze în Germania, oferindu-le accesul la servicii medicale.

Așadar, drepturile și obligațiile șoferilor de tir în Germania reprezintă o componentă importantă a unui mediu de transport rutier eficient și sigur. Șoferii de tir au dreptul la condiții de muncă adecvate și la respectarea drepturilor lor profesionale. Cu toate acestea, aceste drepturi vin la pachet cu o serie de obligații, inclusiv respectarea regulilor stricte de circulație și adoptarea unui comportament corespunzător în trafic și la locul de muncă. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă avantajos și stabil, asigură-te că vei lua în considerare toate aceste aspecte și verifică atent ofertele de angajare pentru a avea siguranța că vei lucra în condiții optime de lucru și drepturile tale vor fi respectate.

Sursa foto: Freepik

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: