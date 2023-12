Dacia Spring, lăsată fără ajutoare de stat în Franța. Care este motivul

Trei dintre cele mai populare mașini electrice vor fi văduvite de ajutoarele pe care statul francez la acordă la achiziția de EV-uri noi, măsura afectând și Dacia Spring. Este vorba de un set de reglementări noi ce vor intra în vigoare în perioada următoare și care favorizează mașinile fabricate în Franța și în restul Europei pentru a micșora efectul asupra pieței al „valului” de importuri din China.

Franța ia propriile măsuri pentru a stăvili „avalanșa” de mașini electrice din China ce pătrund în Europa, iar acestea afectează și Dacia Spring, cel mai popular EV din România și printre cele mai dorite și în Hexagon. După ce autoritățiile române au decis scăderea bruscă a valorii ecotichetelor primite prin programul Rabla Plus începând cu 2024, urmând o decizie chiar mai radicală a Germaniei, și francezii arată că ajutoarele pentru achiziția de mașini electrice încep să devină o excepție, nu o regulă.

Tesla Model 3 (pre-facelift). Sursă foto: Tesla

Pentru a contracara industria chineză, francezii au decis că valoarea subvențiilor primite de cei care doresc să achiziționeze un EV va fi calculată și în funcție de aportul de CO2 din producția mașinii. Cum o bună parte a industriei chineze este pusă pe picioare folosind cărbune, o sursă poluantă de energie, mașinile asamblate de uzinele din China sunt în dezavantaj în noua schemă. Mai sunt luate în vizor și Tesla Model 3, dar și MG4.

Un reprezentant al MG - constructor ce nu are decât o legătură de vizual al brandului și numelui cu fosta marcă britanică fondată în 1920 - a declarat că lipsa bonusurilor ar putea să afecteze vânzările, dar nu este clar cât de serios. Dacia, în schimb, n-a vrut să comenteze noile decizii ale francezilor, spunând că un impact asupra vânzărilor nu poate fi apreciat așa ușor dat fiind faptul că Springul este vândut pe mai multe piețe și, din 2024, va fi lansat și în Marea Britanie.

MG4, model disponibil în România cu un preț de 36.400 euro (în varianta cu 205 cai putere și autonomie 435 kilometri). Sursă foto: MG

Până în noiembrie inclusiv, Springul se vânduse în aproape 27.000 de exemplare doar în Franța fiind a 15-a cea mai bine vândută mașină nouă din această țară. Doar Tesla Model Y a fost mai populară în Franța printre EV-uri, Springul fiind și cel mai ieftin model de pe piață (în România, el costă 20.800 euro înainte de aplicarea ecotichetelor, după ce prețul a fluctuat între 19.800 euro și 21.800 euro în ultimele 4-5 luni). Tesla Model 3 și MG4 sunt ambele mai puțin populare în Franța. La nivel european, Dacia Spring a găsit aproape 50.000 de clienți până în octombrie (48.954 unități conform cifrelor Dataforce).

Cine are liber la ajutoarele de la stat

Conform Ministerului de Finanțe de la Paris, în absența EV-urilor făcute în Europa, o treime din toate ajutoarele oferite de stat pentru achiziția de EV-uri noi ajung în buzunarele chinezilor. Pentru a contracara acest trend, Franța a publicat o listă cu 24 de modele electrice „eligibile” din grupul Stellantis, respectiv cinci de la Renault. Alte mărci care se găsesc pe listă sunt Tesla, dar cu Model Y-ul făcut în Germania, nu cu Model 3 care vine din China. În mod similar, Smart #1, asamblat în China, nu poate fi cumpărat cu reducerea aferentă, dar ForTwo electric, construit în Franța, are undă verde.

BMW iX3, mașină cu dublă greșeală, ca-n tenis: e și prea scumpă pentru francezi și, în plus, e făcută în China. Sursă foto: BMW

Sunt și modele electrice care calcă strâmb în două sensuri. Luăm drept exemplu BMW iX3, SUV-ul compact pe baterii al brandului premium din Munchen. Această mașină are un preț de listă de de 68.425 euro în România, iar acesta nu se schimbă prea mult dacă trecem în Franța. Asemeni României, care a frânat ecobonusurile pentru orice mașină mai scumpă de 75.000 de euro încă din acest an, și Franța are un plafon maxim de la care un EV nu mai este eligibil. Cu alte cuvinte, iX3 este și prea scump pentru a primi reduceri din bugetul de stat și, pe deasupra, mai este și fabricat în China (la uzina Dadong, Shenyang prin parteneriatul BMW Brilliance - BBA).

„Sute de milioane de euro plătesc EV-uri care au, în fond, o amprentă de carbon nesatisfăcătoare”, a spus Bruno Le Maire, ministrul de finanțe al Franței, referindu-se la mașinile asamblate de industria chineză ce depinde de cărbune în proporție de circa 60%. În prezent, prețul mediu al unui EV în Europa este de peste 65.000 de euro față de doar 31.000 de euro în China, conform datelor Jato Dynamics. Ajutorul de stat de la francezi a fost, în 2023, între 5.000 și 7.000 de euro în funcție de tipul de EV și prețul acestuia, costul total al acestui program de „curățare” a drumurilor din Hexagon fiind apreciat la circa 1 miliard de euro pe an.

Sursa foto: Dacia

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: