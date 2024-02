Cifra de afaceri a Grupului a ajuns la 52,376 miliarde de euro, în creștere cu 13,1 % față de 2022, a anunțtat Renault într-un comunicat. Chiar și așa, profitul net pe întreg anul fiscal de 2,315 miliarde euro a fost sub așteptări după ce prognozele fuseseră modificate pozitiv la jumătatea anului trecut, deși reprezintă o creștere cu peste 3 miliarde de euro comparat cu FY 2022.

Vânzările mondiale ale Renault Group au crescut cu 9% față de 2022, ajungând la 2.235.000 de unități. În Europa, vânzările au crescut cu 18,6% pe o piață în creștere cu 13,9%. Renault este cel mai bine vândut brand auto francez pe plan mondial. Marca ocupă locul 2 în Europa (autoturisme + vehicule utilitare), și este lider pe piața europeană a vehiculelor utilitare. Clio a devenit cel mai vândut model din Franța în 2023 (toate canalele de vânzare combinate) și este pe locul 3 în Europa. Dacia s-a clasat pe locul 11 pe piața europeană (autoturisme + utilitare), în creștere cu 4 locuri față de anul precedent. Pe piața europeană de autoturisme, Dacia figurează în top 10. Totodată, Dacia a ocupat locul al doilea pe segmentul de retail în Europa.

Vânzările pe piața europeană ale mărcii Renault în segmentul C și în cele superioare au crescut cu 26% față de 2022, datorită succesului modelelor Arkana, Austral, Espace E-TECH Hybrid și Megane E-TECH Electric. Segmentul C și cele superioare au reprezentat 42% din mixul de vânzări al mărcii Renault în Europa în 2023 (+ 3 puncte procentuale față de 2022). În plus, 65% din vânzările Grupului s-au realizat pe canalul de retail (clienți persoane fizice) în cele cinci țări principale ale Grupului din Europa. Marca Renault a generat mai mult de jumătate din vânzările sale pe canalul de retail.

Dacia și-a început deja strategia de electrificare: versiunea Hybrid 140, lansată în ianuarie 2023, reprezintă deja mai mult de 25% din comenzile modelului Jogger, iar Dacia Spring și-a păstrat locul al treilea în clasamentul celor mai vândute vehicule electrice din Europa către clienții persoane fizice. Această tendință a fost susținută de o creștere cu 62% a vânzărilor de vehicule hibride (HEV) pentru brandul Renault. Austral, Clio și Captur se numără printre primele 10 vehicule hibride cele mai vândute din Europa.

Rezultatele financiare au fost pozitive după un an 2022 dificil, dar Renault nu se poate compara cu Stellantis

Cifra de afaceri a Grupului a ajuns la 52,376 miliarde de euro, în creștere cu 13,1 % față de 2022. La nivel constant al ratelor de schimb, cifra de afaceri a crescut cu 17,9 %. Cifra de afaceri a perimetrului Automobile s-a situat la 48,150 miliarde de euro, în creștere cu 11,7 % față de 2022. Aceasta include un efect negativ al cursului de schimb de 4,8 puncte procentuale (2,068 miliarde de euro) legat în principal de evoluția peso-ului argentinian și, într-o măsură mai mică, de devalorizarea lirei turcești. La cursuri de schimb constante5, aceasta a crescut cu 16,5 %.

Grupul a înregistrat o marjă de exploatare record de 7,9 % din cifra de afaceri, față de 5,5% în 2022, în creștere cu 2,4 puncte procentuale. Acest parametru a continuat să se îmbunătățească succesiv, de la 6,3%, în semestrul II 2022, la 7,6% în semestrul I 2023, și la 8,1 % în semestrul II 2023. Valoarea sa pe întregul an 2023 a ajuns la 4,117 miliarde de euro, în creștere cu 1,547 miliarde de euro față de 2022.

Marja operațională a Grupului include, de la începutul lunii noiembrie 2022 și până la deconsolidarea Horse, un efect pozitiv non-cash al încetării amortizării acestor active deținute în vederea vânzării. Acesta se ridică la 482 milioane euro în 2023 (275 milioane euro în semestrul I 2023 și 207 milioane euro în semestrul II 2023). Efectul său pozitiv se ridică la 398 milioane euro.

Marja de exploatare a perimetrului Automobile a atins un nivel record de 6,3 % din cifra de afaceri a perimetrului Automobile în 2023, în creștere cu 3 puncte procentuale față de 2022. Ea marchează un record de 3,051 miliarde de euro în 2023, față de 1,402 miliarde de euro în 2022.

După integrarea celorlalte venituri și sarcini din exploatare, rezultatul de exploatare al Grupului s-a situat la 2,485 miliarde de euro, față de 2,191 miliarde de euro în 2022 (+294 milioane euro față de 2022). Venitul și cheltuielile financiare nete s-au ridicat la -527 milioane euro față de -486 milioane euro în 2022. Creșterea se explică prin impactul hiperinflației din Argentina compensat parțial de impactul pozitiv al creșterii ratelor dobânzilor asupra poziției nete de numerar. Contribuția companiilor asociate s-a ridicat la 880 milioane de euro, față de 423 milioane euro în 2022. Aceasta a inclus contribuția Nissan, de 797 milioane euro.

Sursa foto: Renault

