Dacia a anunțat noutățile pentru modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan. Toate sunt reîmprospătate în 2024, accentul fiind pus pe siguranță ca urmare a intrării în vigoare, din iulie 2024, a reglementărilor Global Safety Regulation #2. În plus, mașinile vin cu mici modificări estetice, dar și de funcționalitate.

Toată gama Dacia se va conforma noilor reglementări GSR2, iar producătorul de la Mioveni a anunțat și un nivel nou de echipare pentru Sandero, Journey, corespunzător versiunii Extreme de pe Stepway. Acesta va propune, în serie: antenă tip coadă de rechin, jante din aliaj Randia, ornamente pentru pragurile ușilor, covorașe specifice și numeroase echipamente: cartelă mâini libere, cameră de marșarier, suport detașabil pentru smartphone și organizator pentru portbagaj. Deschiderea comenzilor pentru modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan MY 2024 (an model 2024) va avea loc gradual, în cursul lunii aprilie 2024.

Modelele Logan și Sandero vor beneficia de roți Flexwheel biton Atara, în timp ce modelele Stepway și Jogger vor dispune de roți Flexwheel biton Atara Dark. În funcție de model, vor fi disponibile noile jante din aliaj Randia și Randia Dark. De asemenea, din 2024 vor fi disponibile și noi culori exterioare: culoarea Beige Safari devine nuanța exclusivă a modelului Sandero Stepway, iar culoarea Gris Schiste, rezervată până acum modelului Jogger, cât și nuanța Cedar Green, emblematică pentru versiunea Extreme, sunt de acum disponibile pe toate modelele.

Pentru a răspunde reglementărilor GSR2, noi echipamente de siguranță își fac apariția pe toată gama, începând cu nivelul de echipare Essential:

Înregistrator de date (pentru caz de accident).

Posibilitate de instalare a dispozitivului de antidemaraj etilometric (pentru a evita conducerea sub influența alcoolului).

Sistem de recunoaștere a panourilor de semnalizare rutieră, cu alertă pentru depășirea vitezei legale.​

Alertă la schimbarea benzii de circulație.

Asistență la menținerea benzii de circulație.

Sistem de supraveghere a atenției șoferului.

Asistență la parcarea cu spatele.

Senzori de lumină și de ploaie.

Frânare automată de urgență cu funcție de detectare a pietonilor și bicicliștilor.

Semnalizarea frânării de urgență.

Un buton « My Safety » situat în partea din stânga a planșei de bord permite dezactivarea anumitor funcții ADAS atât în timpului mersului, cât și la fiecare plecare de pe loc. În plus, toate modelele gamei dispun de acum de un cod de salvare: un cod QR sub forma unui autocolant vizibil pe parbriz și lunetă. Acesta permite consultarea fișei de salvare, produsă de Dacia, printr-o aplicație dedicată și gratuită. Echipele de salvare au astfel acces la toate informațiile necesare unei intervenții sigure și eficiente și pot economisi minute prețioase.

La capitolul funcționalitate și confort, este de menționat că Jogger HYBRID 140 este echipat de acum cu noul ecran de 7” prezentat pe noul Duster. Tot acest model va avea și noua funcție E-Save. Această funcție permite stabilirea unui nivel de încărcare a bateriei de tracțiune (~ 70%) cu scopul de a păstra suficientă energie pentru continuarea călătoriei. Atunci când șoferul știe că va întâmpina o situație specifică pe traseu (spre exemplu urcarea unei pante), poate activa acest mod cu câțiva kilometri înainte (< 5 km) și să-l dezactiveze imediat după urcare. Modul E-SAVE este activat de către șofer. Alte elemente noi de confort sunt:

Priză USB-C în partea inferioară a planșei de bord.

Priză USB-C în spatele consolei centrale pentru vehiculele echipate cu opțiunea Comfort Pack (în funcție de țară).

Aer condiționat manual pe versiunea Essential a modelului Jogger.

Sursa foto: Dacia

